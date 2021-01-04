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Экс-тренер Шахтера может перехватить Абаду у киевского Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Но никакого предложения до сих пор не было

Экс-тренер Шахтера может перехватить Абаду у киевского Динамо
Новина українською

Итальянская "Рома" интересуется израильским вингером клуба "Маккаби" Петах-Тиква 19-летним Лиэлем Абадой.

Однако конкретных предложений по этому игроку, сообщает Tutto Mercato, клуб, где главную команду возглавляет Паулу Фонсека (возглавлял "Шахтер" в 2016-2019 годах), не делал.

Напомним, что Абада, по слухам, ведет переговоры с киевским "Динамо", речь идет о 5 млн евро и контракт до 2026 года.

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В статье: Динамо (Киев) Рома (Рим) Паулу Фонеска Лиэль Абада
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Комментарии (9)
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Чернышев (Tegusi)
04.01.2021 в 13:36
Палкін взяв участь, дзвінок Фонсекі і ті пустили слух, що ми в пріоритеті, щоби Суркіс прийняв любі умови (нібито створити конкуренцію). І після цього палкін на своєму даунканалі розказує, що вони із Суркісом в добрих відношеннях. Брехлива тварина.
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+1
0
denis066 (Днепр )
04.01.2021 в 12:50
Абаду еще не стал игроком киевлян,но проблемы уже начались,что будет дальше-всем понятно...
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0
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
04.01.2021 в 12:56
хоче переплюнути алієва з мілевським у ПРОБЛЕМНОСТІ
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0
0
Astor Astor (Одесса)
04.01.2021 в 12:34
Вот я посмеюсь с комментаторов этих веток, если Абада таки уйдет в какую-нить Рому и заиграет там.
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+1
-3
alexfc (Киев)
04.01.2021 в 12:00
Рому постоянно вспоминают везде где бесплатно или очень дешево. Любители халявы.
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.01.2021 в 11:56
На здоров'ячко.
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+1
0
aleks68
04.01.2021 в 13:32
дырявым он как раз и подойдёт
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0
-1
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DynamoKiyv (Київ)
04.01.2021 в 13:39
У твоих родителей уже есть 1 выр0д0к
0
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.01.2021 в 11:40
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+2
0


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