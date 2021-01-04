Премьер-лига
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Экс-тренер Шахтера может перехватить Абаду у киевского Динамо
Но никакого предложения до сих пор не было
Итальянская "Рома" интересуется израильским вингером клуба "Маккаби" Петах-Тиква 19-летним Лиэлем Абадой.
Однако конкретных предложений по этому игроку, сообщает Tutto Mercato, клуб, где главную команду возглавляет Паулу Фонсека (возглавлял "Шахтер" в 2016-2019 годах), не делал.
Напомним, что Абада, по слухам, ведет переговоры с киевским "
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Комментарии (9)
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Чернышев (Tegusi)
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denis066 (Днепр )
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