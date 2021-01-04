Экс-тренер Шахтера может перехватить Абаду у киевского Динамо

Итальянская "Рома" интересуется израильским вингером клуба "Маккаби" Петах-Тиква 19-летним Лиэлем Абадой.

Однако конкретных предложений по этому игроку, сообщает Tutto Mercato, клуб, где главную команду возглавляет Паулу Фонсека (возглавлял "Шахтер" в 2016-2019 годах), не делал.

Напомним, что Абада, по слухам, ведет переговоры с киевским " Динамо ", речь идет о 5 млн евро и контракт до 2026 года.