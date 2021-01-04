Сергей Лавриненко: Мкомолой я доволен. Представляю, если бы кто-то из наших уехал играть в Танзанию

Главный тренер "Ингульца" вспомнил мгновения осенней части текущего сезона и рассказал о зимних планах. Команда из Петрово дебютировала в высшем дивизионе и первый круг завершила на десятой строчке, проиграв лишь три матча.

- С какими чувствами вступаете в Новый 2021-й год? - интересуюсь у рулевого "Ингульца".

- С положительной надеждой. Прежде всего на то, что болезнь под названием Сovid-19 нас наконец-то покинет, и мы будем играть без нее. А еще надеемся, что все матчи будут проходить по плану, а болельщики вернутся на трибуны стадионов. Что же касается турнирных задач "Ингульца", то если текущие показатели останутся такими же, мы будем довольны. Ведь следует учитывать, что для нашей команды 2020-й год был сложным. Сначала мы боролись за то, чтобы чемпионат в первой лиге возобновился. Затем по ходу сезона-2019/20 возникали различные трудности, с которыми нам все же удалось справиться и получить путевку в Премьер-лигу. После этого мы оказались в непростой ситуации, ведь паузы между чемпионатами почти не было, поэтому подготовиться к новому сезону оказалось тяжело. А если еще учитывать, с каким кадровым потенциалом "Ингулец" оказался накануне старта в элите, то десятое место на сегодняшний день оцениваю как вполне приемлемый результат.

- Разочарований итоговыми результатами в чемпионате было много?

- Скорее, не разочарований, а неудовлетворенности. Правда, это было не во всех матчах. В частности, вспоминается игра со "Львовом", которая нам полностью давалась. Я считаю, что мы вполне заслуженно должны были вывезти из столицы Галичины три очка. К сожалению, ошибка судейской бригады помешала нам это сделать. Оценивая выступление в целом, могу сказать, что мы остались довольны. Если из двенадцати поединков девять не проиграли, то это говорит, что "Ингулец" находится на правильном пути. Тем более, если учитывать, что грань между победой и ничьей очень тонкая.

- "Ингулец" - самая миролюбивая команда Премьер-лиги. Для дебютанта это неплохо?

- Думаю, что неплохо. Хотя определение по миролюбивости, на мой взгляд, в данном случае не отражает нашего характера. Получается, что в отношении к соперникам это может означать что-то вроде: приезжайте, мы будем играть аккуратно. Но это совсем не так! На самом деле "Ингулец" в каждом матче давал соперникам такой бой, что о миролюбивости говорить не приходится! Разве что по части результатов. Подопечные во всех играх ложились костьми, пытаясь каждый мяч выгрызать зубами. Именно поэтому у нас много карточек. Во многих матчах мы были близки к тому, чтобы выиграть. Однако не хотелось бы оглядываться далеко назад - лучше думать о том, как эффективно подготовиться к весенней части чемпионата. Хочется выступить не хуже, чем в осенней.

- Какой из матчей порадовал больше всего - как по результату, так и по игре?

- Если говорить о результате, то это поединок с "Олимпиком" - ведь в нем была зафиксирована победа. Хотя справедливости ради следует сказать, что по игре он был сугубо ничейным. Ни мы, ни "Олимпик" в этом матче не наработали на чистую победу. Просто фортуна была на нашей стороне, когда ошибка вратаря донетчан привела к победному голу. Впрочем, как известно, в футболе без везения ничего делать. Оно вместе с командной игрой и мастерством является одной из составляющих успеха. А что касается матчей, которые порадовали по игре, то у многих из них мы выглядели достойно. Так было в поединке с "Динамо", с "Зарей" игра мне очень понравилась. И с тем же "Львовом". Повторюсь: в том матче мы полностью соперника переиграли, создали немало голевых моментов и забили два мяча, один из которых не засчитали.

- Учитывая, что победа "Ингульца" над "Олимпиком" была первой и пока остается единственной в элите, этот результат, вероятно, заставил испытать новые эмоции?

- Конечно! Их было очень много, и все - положительные. Мы всей командой для этого много работали, поэтому все те эмоции, которые были после финального свистка в раздевалке, безусловно, запомнятся надолго.

- Президент клуба Александр Поворознюк разделял эмоции вместе с вами?

- Он, как и все члены команды, был в приподнятом настроении. Президент сказал, что победа над "Олимпиком" - это только первая ласточка, и нам нужно работать еще больше, чтобы чувствовать подобные эмоции и в дальнейшем.

- Понятно, что после обычной календарной игры чемпионата шампанское в раздевалке не лилось...

- Конечно, не лилось. Мы порадовались и начали готовиться к следующей игре.

- К какой из игровых линий у вас больше всего претензий?

- К той или иной лини нет претензий. Я понимал, что мы не смогли максимально усилиться под Премьер-лигу. С другой стороны, у нас было преимущество перед другими командами в том, что наш состав достаточно стабилен. Даже несмотря не то, что им играли еще в первой лиге. Мы знаем друг друга много времени (с некоторыми футболистами знакомы пять-шесть лет), поэтому в этом и была наша сила. Мы не ищем какие-то причины неудач, а занимаемся тем, что можно исправить. Если это не в наших силах и исправить не можем, то на такое не обращаем внимания. Поэтому я благодарен ребятам за их работу. Мне даже не нужно было находить какие-то мотивационные слова, ведь каждый из них прошел с нами долгий путь, чтобы проявить себя достойно в Премьер-лиге. Те же игроки, которые относятся к категории опытных, наверняка понимают, что не за горами завершение карьеры, и поэтому не хотят опускаться ниже своего уровня. А таких у нас достаточно - 34-летние Шуст, Бартулович и Лупашко, 32-летний Павлов, 31-летние Ковалев и Синегуб, 30-летний Коваленко. Младшие же ребята, которым по 24-25 лет, наоборот - стремятся заявить о себе.

- Нынешний "Ингулец" трудно представить без другого игрока линии атаки - Ники Ситчинавы. Однако три гола из 13 в первом круге - маловато для нападающего, не так ли?

- Для него это новый опыт. Ситчинаве нужно было почувствовать и темп игры, и приспособиться к защитникам Премьер-лиги. Для первой лиги он достаточно опытный боец, а вот в элите уровень другой. Силы команд Премьер-лиги намного выше, и поэтому "Ингулец" никогда не играл первым номером, как это было до повышения в классе. Мы понимаем, что в связи с этим функции Ситчинавы немного меняются. Если в первой лиге он был ярко выраженным острием команды, то сейчас ему приходится много отрабатывать в защитных действиях и при применении прессинга. Поэтому, наверное, не всегда Нике хватает "бензина" для того, чтобы провести хорошую атаку. Если в первой лиге команда работала на Ситчинаву, то в элите Ситчинава работает на команду. Этим игроком, даже несмотря на то, что он забил только три мяча, мы очень довольны.

- Какие впечатления произвел приглашенный в команду в прошлом году танзанийский нападающий Мкомола?

- Это молодой игрок, ему всего 20 лет. По стилю игры он нам подходит. Мкомола растет в профессиональном плане, добросовестно относясь к своим обязанностям в тренировочном процессе. Надеюсь на то, что он сможет прогрессировать. Если брать его результативные действия и голы в осенней части чемпионата, то танзаниец хоть и не так много отличился, все же был полезным для команды. Парень создает максимальную конкуренцию для игроков во время тренировок, а также выходя на замену или в стартовом составе. Следует учитывать, что Мкомоле, как молодому футболисту, приехавшему из другой страны, требуется определенное время для адаптации. Впрочем, даже несмотря на языковой барьер и коронавирус, который его немного подкосил, он все же молодец. Я им доволен. Между тем представляю себе, если бы кто-то из наших молодых футболистов уехал играть в Танзанию, как бы он там в непривычных условиях полностью потерялся.

- К карантинным особенностям - матчах при пустых трибунах "Ингулец" уже привык?

- Думаю, что к таким вынужденных условиям приспособились все команды. К сожалению, это не лучшее зрелище. Футбол без болельщиков - это мертвый футбол. Пусть на стадионе будет тысяча или полторы тысячи зрителей - и ты уже чувствуешь поддержку, осознавая, что играешь не зря - для своих поклонников. Уверен, что каждая команда уже соскучилась за такой атмосферой. Когда сейчас включаешь телевизор и смотришь матчи различных европейских чемпионатов годичной или двухлетней давности, когда полные трибуны и огромный ажиотаж, то чувствуешь определенную ностальгию. Хорошо, что в карантинный период на многих стадионах Европы включают искусственный интершум, который имитирует целую гамму разнообразных эмоций болельщиков. У нас же во время проведения официальных матчей складывается такое впечатление, что это контрольные игры во время сборов. Однако будем надеяться, что как можно скорее все изменится к лучшему. Ведь все понимают, что эта болезнь пришла на нашу планету надолго, и нам нужно будет учиться с ней бороться и выживать. В Англии, как известно, уже началась вторая волна пандемии - появился новый, мутировавший вирус. До каких пределов все это будет продолжаться, никто не знает. Нужно только терпеть.

- Футбольные люди в подавляющем большинстве - народ суеверный. Перед началом дебютного сезона в элите соответствующие ритуалы имели место?

- Я не суеверный. Хотя знаю, что многие мои коллеги прибегают к различным средствам - и в церковь ходят, и иконы используют, и на поле заходят с "нужной" ноги. У каждого из них все индивидуально. Хотя все чаще замечаю, что сейчас суеверных людей меньше. Похоже, что все это постепенно уходит. У молодежи примет вообще нет, разве что в виде дани какой-то моде. Скажем, увидят, что что-то подобное сделает Месси или Неймар - тоже это пытаются повторить.

- Где проведет "Ингулец" зимние тренировочные сборы?

- Собираемся мы 9 января у себя на базе во Владимировке. А уже 19-го вылетаем в Турцию на большой сбор, состоящий из двух этапов - до 11 февраля. Возвращаться в Украину в промежутке между ними мы не будем. Это объясняется тем, что Турция сейчас находится в красной зоне. Чтобы не подвергать футболистов опасности во время пребывания в аэропорту и прохождении тестов, решили все это время провести на Средиземноморье. Такую практику мы уже имели раньше: во время малой паузы между сборами меняем отель, чтобы внести разнообразие в быт футболистов. На турецкой земле запланировано шесть контрольных матчей, хотя их может быть и семь. Все зависит от того, в каком количестве мы сможем взять футболистов на этот сбор.

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- Ожидаются ли кадровые изменения в команде в зимний период?

- Конечно. На сегодняшний день команду покинули двое футболистов, с которыми была договоренность - это Богдан Литвяк и Дмитрий Фатеев. Оба хотели иметь больше игровой практики, этим и объясняется их переход. А что касается приобретений, то они однозначно будут. На просмотр должны приехать потенциальные новички - как украинцы, так и легионеры. Однако их фамилии пока не буду называть. Некоторые из них - в частности, иностранцы прибудут непосредственно в Турцию, ведь им легче добраться сразу туда, чем ехать через Украину. Если ничего не изменится, то на просмотр ждем 4-5 человек на разные позиции. Постараемся создать в команде максимальную конкуренцию.