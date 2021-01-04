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Первый клуб УПЛ вышел из отпуска
Команда приступает к зимней подготовке
В понедельник, 4 января, футболисты "Мариуполя" вышли из отпуска и приступили к плановому прохождению медосмотра в одной из клиник города, сообщает официальный сайт клуба. "Азовцы" провели обследование у профильных врачей, сдали необходимые анализы, а также сделали УЗИ сердца и внутренних органов.
Уже 7-го января команда отправится на учебно-тренировочный сбор, где проведут несколько товарищеских матчей. Пока известны три соперника Мариуполя, остальные оппоненты будут оглашены позже.
- 9-го января – Слован (Чехия)
- 20-го января – Ракув (Польша)
- 28-го января – Пролетер (Сербия)
Добавим, что после 13-го тура в УПЛ "Мариуполь" находится на 9-ом месте в турнирной таблице.
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