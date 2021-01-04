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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первый клуб УПЛ вышел из отпуска

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда приступает к зимней подготовке

Первый клуб УПЛ вышел из отпуска
Новина українською

В понедельник, 4 января, футболисты "Мариуполя" вышли из отпуска и приступили к плановому прохождению медосмотра в одной из клиник города, сообщает официальный сайт клуба. "Азовцы" провели обследование у профильных врачей, сдали необходимые анализы, а также сделали УЗИ сердца и внутренних органов.

Уже 7-го января команда отправится на учебно-тренировочный сбор, где проведут несколько товарищеских матчей. Пока известны три соперника Мариуполя, остальные оппоненты будут оглашены позже.

  • 9-го января – Слован (Чехия)
  • 20-го января – Ракув (Польша)
  • 28-го января – Пролетер (Сербия)

Добавим, что после 13-го тура в УПЛ "Мариуполь" находится на 9-ом месте в турнирной таблице.

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В статье: ФК Мариуполь
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.01.2021 в 12:41
отправится на учебно-тренировочный сбор, где----Куди?)
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aleks68
04.01.2021 в 13:30
опять хочется всех облить дерьмом?не суй своё тупое е....о во все дыры.молча лижи у суркисов и переживай за своё занюханное дЫнамо.е......я жертва аборта.
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