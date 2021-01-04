Самый худший и лучший матчи Зари в 2020 году - версия Виктора Скрипника

Главный тренер " Зари " Виктор Скрипник рассказал о наиболее памятных поединках своей команды в прошлом году.

- Какой матч в чемпионате лучше всего удался "Зари"?

- Игра с "Шахтером" мне запомнилась больше всего. Там мы играли в свой фирменный футбол. Все другие победы, конечно же, также приятные. С "Динамо" на футбольном поле была шахматная партия.

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- Какая игра вашей команде не удалась?

- Наверное, худший наш матч - с "Мариуполем". Мы проиграли всего 0:1, а могли и крупно проиграть. Нас выручил голкипер Никита Шевченко.