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Защитник Десны покинул клуб
В нынешнем сезоне в УПЛ он провел 2 матча
Как сообщает официальный сайт "Десны", клуб прекратил сотрудничество с защитником Артуром Западней. Стороны пришли к соглашению, несмотря на то, что контракт с футболистом был рассчитан до июня 2021 года.
30-летний футболист защищал цвета черниговской команды с июня 2019 года. В составе "северян" Артур сыграл 10 матчей, ни разу не забил и не отдавал голевых передач. Сейчас футболист получил статус свободного агента.
"Мы благодарны Артуру за помощь нашей команде и желаем успеха в дальнейшей карьере", - поблагодарил клуб на официальном сайте "Десны".
Ранее СМИ сообщали, что кроме Западни "Десна" прекратит сотрудничество с 36-летним Сергеем Стареньким.
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