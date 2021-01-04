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Защитник Десны покинул клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

В нынешнем сезоне в УПЛ он провел 2 матча

Защитник Десны покинул клуб
Новина українською

Как сообщает официальный сайт "Десны", клуб прекратил сотрудничество с защитником Артуром Западней. Стороны пришли к соглашению, несмотря на то, что контракт с футболистом был рассчитан до июня 2021 года.

30-летний футболист защищал цвета черниговской команды с июня 2019 года. В составе "северян" Артур сыграл 10 матчей, ни разу не забил и не отдавал голевых передач. Сейчас футболист получил статус свободного агента.

"Мы благодарны Артуру за помощь нашей команде и желаем успеха в дальнейшей карьере", - поблагодарил клуб на официальном сайте "Десны".

Ранее СМИ сообщали, что кроме Западни "Десна" прекратит сотрудничество с 36-летним Сергеем Стареньким.

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В статье: Артур Западня Десна (Чернигов)
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.01.2021 в 13:38
Загін не помітить потєрі бійця.)
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