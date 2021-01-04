Защитник Десны покинул клуб

Как сообщает официальный сайт "Десны", клуб прекратил сотрудничество с защитником Артуром Западней. Стороны пришли к соглашению, несмотря на то, что контракт с футболистом был рассчитан до июня 2021 года.

30-летний футболист защищал цвета черниговской команды с июня 2019 года. В составе "северян" Артур сыграл 10 матчей, ни разу не забил и не отдавал голевых передач. Сейчас футболист получил статус свободного агента.

"Мы благодарны Артуру за помощь нашей команде и желаем успеха в дальнейшей карьере", - поблагодарил клуб на официальном сайте "Десны".

Ранее СМИ сообщали, что кроме Западни "Десна" прекратит сотрудничество с 36-летним Сергеем Стареньким.