Палкин: Будущее Шахтера через 10 лет видим в Донецке, хотелось бы даже раньше

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал о важности "Донбасс Арены".

- Родные стены всегда тебя поддерживают, там ты всегда становишься сильнее. Обсуждать здесь особо нечего. Потеря родного города очень-очень много для нас значит. Об этом много уже было сказано, все прекрасно знают, что для нас означает потеря Донецка. Надеюсь, что это не навсегда.

Болельщики - сердце стадиона, сердце игры. Когда его нет, то все превращается в тренировочный процесс. Когда вы сидите на стадионе или перед телевизором и слышите разговоры футболистов между собой, порой не очень хорошими словами, - это не то. Мы понимаем, в какой ситуации, и просто не хотим потерять сам футбол, поэтому продолжаем делать то, что делали и до этого. Надеюсь, в ближайшее время ситуация изменится и все вернется, как было.

Палкин заявил о надеждах на возвращение в Донецк.

- "Шахтер" за последние годы проводил домашние матчи в Донецке, Львове, Харькове и Киеве. Каким вы видите будущее клуба через 10 лет?

- Конечно же, мы видим будущее клуба через 10 лет в Донецке. Хотелось бы даже раньше.