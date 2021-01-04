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Палкин: Будущее Шахтера через 10 лет видим в Донецке, хотелось бы даже раньше

Премьер-лига
(1 голосов)

С болельщиками на "Донбасс Арене"

Палкин: Будущее Шахтера через 10 лет видим в Донецке, хотелось бы даже раньше
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о важности "Донбасс Арены".

- Родные стены всегда тебя поддерживают, там ты всегда становишься сильнее. Обсуждать здесь особо нечего. Потеря родного города очень-очень много для нас значит. Об этом много уже было сказано, все прекрасно знают, что для нас означает потеря Донецка. Надеюсь, что это не навсегда.

Болельщики - сердце стадиона, сердце игры. Когда его нет, то все превращается в тренировочный процесс. Когда вы сидите на стадионе или перед телевизором и слышите разговоры футболистов между собой, порой не очень хорошими словами, - это не то. Мы понимаем, в какой ситуации, и просто не хотим потерять сам футбол, поэтому продолжаем делать то, что делали и до этого. Надеюсь, в ближайшее время ситуация изменится и все вернется, как было.

Палкин заявил о надеждах на возвращение в Донецк.

- "Шахтер" за последние годы проводил домашние матчи в Донецке, Львове, Харькове и Киеве. Каким вы видите будущее клуба через 10 лет?

- Конечно же, мы видим будущее клуба через 10 лет в Донецке. Хотелось бы даже раньше.

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В статье: Сергей Палкин Донбасс Арена Донецк Шахтер (Донецк)
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (34)
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Просто Квашин (Харьков)
04.01.2021 в 16:26
В свое время Палкин предложил идею футболок шахтьора в цвета георгиевской ленты сделать... Еще хвастался этим...
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+1
0
бохкаскалошьок
04.01.2021 в 16:25
та какие 10 лет)) пока столько домашних питриотов в нете, как на этом сайте , укроандония еще долго территории возвращать будет))
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0
-3
Просто Квашин (Харьков)
04.01.2021 в 16:27
..за щеку выпрашиваешь паршивец
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+2
0
бохкаскалошьок
04.01.2021 в 16:30
вылазь из подвала хурьковский за д рот
0
-3
Просто Квашин (Харьков)
04.01.2021 в 16:33
чего так обрадовался Олексин... все таки хочешь...
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.01.2021 в 16:27
А чого ти, бісунватий замполіт, не в Сирії або в Лівії?
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+2
0
Просто Квашин (Харьков)
04.01.2021 в 16:28
Олексин... Я же тебя предупреждал...
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+2
0
avatar
Serega1111 (Киев)
04.01.2021 в 16:30
бохкаскалошьок Вот побольше бы таких вояк, как ты - ка.ца.пистан точно бы с колен поднялся
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+1
0
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Serega1111 (Киев)
04.01.2021 в 16:17
Похоже на обещания построить коммунизм в СССР...
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+2
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.01.2021 в 16:11
а чому саме через умовні 10 років давайте зараз, навіщо тягнути, сєпарня і мокшанська бидлота, на Донбас-арені (точніш на тому, що залишилося від неї після бомбардувань) влаштовують п'яні оргії, так б мовити "русский мир напоказ" ласкаво просимо - валіть до своєї "рідної" публіки донбасяо
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+3
0
sebekkiril (Dm.roslo)
04.01.2021 в 16:03
Майбутнє ваше не Київ і не Харків, і не дай боже Львів. Ваше місце біля... біля розкішної квартири Кривцова, там де Бабин Яр.
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+6
-1
SD123 (Ясиноватая)
04.01.2021 в 16:09
а ваше в палате №5
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0
-5
SD123 (Ясиноватая)
04.01.2021 в 16:25
Медвечук спонсор дыры, а янык никакого отношения к Шахтеру не имеет.
0
-3
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
04.01.2021 в 16:14
sebekkiril (Dm.roslo) 04.01.2021 в 16:03 крівцов ще той ватнік...
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+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.01.2021 в 16:15
Вони майже усі тридвараси - ватники-пристосуванці, яким винна уся Україна.
+2
-1
SD123 (Ясиноватая)
04.01.2021 в 16:16
все ватники, кроме поклонников ФК "Медвечук"
0
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.01.2021 в 16:20
Медведчук товаришував з януковичем, значить фк Медведчук - це кротівник?)
+1
-1
Dardolis (Первомайск)
04.01.2021 в 15:53
Уж лучше вы к нам) Донецк получил, что хотел, пусть радуются новой жизни без нас, как они говорили нахлебников....Плюс, наконец-то перестали кормить Европу, как писали на плакатах. Удачи им в нелёгком пути по сбору металлолома с шахт!)
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+8
-1
SD123 (Ясиноватая)
04.01.2021 в 16:10
вы считаете, то что не может сделать 7-й год регулярная армия, должны были сделать мирные жители?
Ответить
0
-7
avatar
Serega1111 (Киев)
04.01.2021 в 16:15
Было бы у этих мирных жителей хоть немного мозгов в голове, то и регулярная армия не нужна была б...
+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
04.01.2021 в 16:22
ну под наши же танки кидались...
+2
-1
SD123 (Ясиноватая)
04.01.2021 в 16:24
а в Харькове не кидались?
0
-4
Просто Квашин (Харьков)
04.01.2021 в 16:31
В Харькове Моторыло кидалось запоребриковое и толпа алкашей белгородских, которых приперли Добкин с Кернесом...
+2
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
04.01.2021 в 16:19
Dardolis (Первомайск) хто пам'ятає регіоналівську брехливу політрекламу - "донбасс кормит Украину" доречі зараз на каналах мертвечука знов піднімається ця тема... тільки от донбасяо зараз псевдонезалежні вже не годують Україну... а цивілізація викотилася на дно (хоч б на прикладі тієї ж Донбас-арени)
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+1
-1
SD123 (Ясиноватая)
04.01.2021 в 16:24
для особых интеллектуалов типа Алекса, 70% Донбасса, под контролем Украины
0
-2
бохкаскалошьок
04.01.2021 в 16:28
ну кормит еще..и ШД в рейтинг укропии балы кидает, и уголек с лднр потихоньку возим, а туда и рошен и рогань и козацька розвага и кава зи львова поставляется) видел в магазах в том году
0
-2
бохкаскалошьок
04.01.2021 в 16:29
да верно! только не надо умалишенным орать что Донбасс и Крым цэ уркаина)) или смеритесь или не лайте в воздух
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0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.01.2021 в 16:31
Це тимчасово окуповані кацопами території, так само як Чечня (Ічкерія) Дагестан, Татарстан та увесь Сибір (де юре належить китайцям) та Сахалін)(буде японським).))).
0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.01.2021 в 15:51
Щоб було раніше бери, Палкінд, автомат, в придачу патріотів донецька коваленка, Кривцова та якого Степашку, і давай визволяй.
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+8
-2
SD123 (Ясиноватая)
04.01.2021 в 16:10
а ты много на вызволял, диван наверное весь пропердел от залпов.
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+2
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.01.2021 в 16:18
На відміну від таких пристосуванців як ти, визволяв. Я ж не прогнозую повернення на донбас-арену невідомо коли і за чий рахунок.
+2
-2
SD123 (Ясиноватая)
04.01.2021 в 16:22
какие города освобдил?
+1
-2
бохкаскалошьок
04.01.2021 в 16:26
брысь в окоп пиндос сраный
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.01.2021 в 16:30
Тамбовський вовк тобі піндос, вони в Сирії твоїм убогим вагнерівцям показали де раком зимують.
0
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