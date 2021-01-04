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Просто штрафной в Англии - удаление в Украине. Разница в судействе между АПЛ и УПЛ. ВИДЕО
В этой ситуации, точнее, речь о чемпионате Англии и Кубке Украины
Во вчерашнем матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" одолел "Челси" 3:1. Справедливая победа "горожан" при вполне адекватном и характерном для этих широт судействе Энтони Тейлора. Однако интересно, как закончился бы матч, если бы игру судил, например, украинец Денис Шурман?
К чему такие параллели? Побуждает момент, произошедший на 33-й минуте встречи вчерашнего поединка АПЛ. Ковачич и Родри боролись за мяч в зоне между центральным кругом и радиусом штрафной площади, игрок "Манчестер Сити" высоко, до уровня головы, поднял ногу и задел шипами грудь соперника. Вердикт арбитра – штрафной удар. Без желтой карточки и тем более – удаления.
А теперь – эпизод с последнего официального матча 2020-го года в украинских широтах. В кубковом поединке "Десна" - "Заря" Юрченко в борьбе за мяч с Огирей также высоко поднял ногу и, возможно, шипом задел голову соперника. Как и нога Родри, нога Юрченко просто скользнула по телу оппонента, что в динамике выглядело как обычный игровой эпизод. Денис Шурман, как и Энтони Тейлор, зафиксировал фол, но на этом не остановился: сначала показал Юрченко желтую карточку, а после просмотра видеоповтора изменил свое решение и удалил игрока "Зари".
Возмущений со стороны игроков и тренера "Зари", журналистов, экспертов и болельщиков было немало. И только Лучано Лучи убеждал, что Шурман поступил правильно. Но как видно из аналогичной ситуации, мнение Лучи не безальтернативно. Англичане, наверное, иронически улыбнулись бы.
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