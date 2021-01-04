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Просто штрафной в Англии - удаление в Украине. Разница в судействе между АПЛ и УПЛ. ВИДЕО

Премьер-лига
(3 голосов)

В этой ситуации, точнее, речь о чемпионате Англии и Кубке Украины

Просто штрафной в Англии - удаление в Украине. Разница в судействе между АПЛ и УПЛ. ВИДЕО
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вчерашнем матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" одолел "Челси" 3:1. Справедливая победа "горожан" при вполне адекватном и характерном для этих широт судействе Энтони Тейлора. Однако интересно, как закончился бы матч, если бы игру судил, например, украинец Денис Шурман?

К чему такие параллели? Побуждает момент, произошедший на 33-й минуте встречи вчерашнего поединка АПЛ. Ковачич и Родри боролись за мяч в зоне между центральным кругом и радиусом штрафной площади, игрок "Манчестер Сити" высоко, до уровня головы, поднял ногу и задел шипами грудь соперника. Вердикт арбитра – штрафной удар. Без желтой карточки и тем более – удаления.

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А теперь – эпизод с последнего официального матча 2020-го года в украинских широтах. В кубковом поединке "Десна" - "Заря" Юрченко в борьбе за мяч с Огирей также высоко поднял ногу и, возможно, шипом задел голову соперника. Как и нога Родри, нога Юрченко просто скользнула по телу оппонента, что в динамике выглядело как обычный игровой эпизод. Денис Шурман, как и Энтони Тейлор, зафиксировал фол, но на этом не остановился: сначала показал Юрченко желтую карточку, а после просмотра видеоповтора изменил свое решение и удалил игрока "Зари".

Возмущений со стороны игроков и тренера "Зари", журналистов, экспертов и болельщиков было немало. И только Лучано Лучи убеждал, что Шурман поступил правильно. Но как видно из аналогичной ситуации, мнение Лучи не безальтернативно. Англичане, наверное, иронически улыбнулись бы.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Денис Шурман Владислав Огиря Владлен Юрченко
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Комментарии (5)
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Spokoyno (Киев)
04.01.2021 в 15:52
Так іноді судді таке наVARганять, що не зрозуміти чи є дозволені контакти у футболі. Пригадую наступив на ногу і в УПЛ червона, а в АПЛ грайте далі.
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0
-1
Алекс1955 (Донецк)
04.01.2021 в 16:27
В крайнем матче Милан играл в меньшинстве после "наступил на ногу", хотя судья сразу дал ЖК, а КК дал после ВАР. Это к тому, что это не наше "изобретение". А насчет статьи , то в Англии (цитрую данный сайт) игрок "...поднял ногу и задел шипами ГРУДЬ соперника..." а в Украине "...Юрченко играет в мяч, но нога поднята высоко и легонько касается изогнутой вниз ГОЛОВЫ Владислава Огири..." А если бы на пару сантиметров дальше, то что было бы с этой головой? Я к тому, что не надо нагнетать страсти. А по случаю с Юрченко, то считаю, что надо было дать ЖК обоим - одному за опасную игру, а второму - не знаю как назвать, может быть "за провокацию".
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0
бохкаскалошьок
04.01.2021 в 15:17
сравнили Европу с первобытным строем
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0
-2
Alex-696 (Немирів)
04.01.2021 в 15:06
Потихенько роблять з футбола балет(((
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
04.01.2021 в 14:46
Катюха такой стандарт выставила. За это наше недоУАФ сделало из нее супер арбитра. Вот и остальные судьи захотели быть лучшими.
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+3
0


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