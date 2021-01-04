Маркевич: Приход Луческу помог Динамо

Председатель Комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич поделился своим мнением о работе Мирча Луческу в "Динамо Киев".

"На данном этапе приход Луческу помог "Динамо". Видно, что появилась дисциплина на поле. Команда впервые за четыре года вышла в основную сетку Лиги чемпионов, пробилась в весеннюю часть еврокубков. В чемпионате динамовцы идут на первом месте, поэтому пока все для них складывается неплохо. Правда, зимой "Динамо" крайне важно усилиться. Думаю, не помешал бы хороший нападающий, и в середине поля в бело-синих не все гладко", - отметил Мирон Богданович.

Напомним, что после 13-го тура УПЛ в турнирной таблице "киевляне" лидируют с 30 очками, опережая "Шахтер" на один пункт. Ранее генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что он рекомендовал Игорю Суркису румынского специалиста, подчеркивая его сильные стороны. Впрочем, это не помешало Палкину указать, что он не одобряет решение Луческу возглавить киевскую команду.