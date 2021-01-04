Скрипнику не хватает спокойных матчей в исполнении Зари

Главный тренер луганской " Зари " Виктор Скрипник сообщил, чего не хватает в игре его команды.

- В каких компонентах игры вашим игрокам нужно добавить?

- Отмечу, что мы умеем переворачивать игру во втором тайме. Мне нравится, что мои ребята спокойно играют в нашу игру и ищут слабости в игре соперника. В будущем я хочу, чтобы игра "Зари" была мудрая. Хочется, чтобы игры были спокойными. Мне понравилось, как мы завершали календарный год.

- Что, пока, не получилось?

- Не хватало спокойных матчей. Но могу выразить комплимент своей команде, которая за счет своих усилий, класса, смогла за шесть дней в хорошем ключе провести 3 важных матча. Сначала дома переиграли "Днепр-1", затем был вылет в Португалию на игру с "Брагой" и потом выездной матч в Александрии. А если вспомнить еще и перепады температур: от -4 до + 17...

Морально-волевые качества моих подопечных позволили добиться хорошего результата. И это если вспомнить наши травмы в декабре. Когда у нас 4-5 основных футболистов не могли играть в той или иной встречи. Так что нашим скептикам мы ответили достойно.