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Скрипнику не хватает спокойных матчей в исполнении Зари
Но скептикам ответили достойно
Главный тренер луганской "
- В каких компонентах игры вашим игрокам нужно добавить?
- Отмечу, что мы умеем переворачивать игру во втором тайме. Мне нравится, что мои ребята спокойно играют в нашу игру и ищут слабости в игре соперника. В будущем я хочу, чтобы игра "Зари" была мудрая. Хочется, чтобы игры были спокойными. Мне понравилось, как мы завершали календарный год.
- Что, пока, не получилось?
- Не хватало спокойных матчей. Но могу выразить комплимент своей команде, которая за счет своих усилий, класса, смогла за шесть дней в хорошем ключе провести 3 важных матча. Сначала дома переиграли "Днепр-1", затем был вылет в Португалию на игру с "Брагой" и потом выездной матч в Александрии. А если вспомнить еще и перепады температур: от -4 до + 17...
Морально-волевые качества моих подопечных позволили добиться хорошего результата. И это если вспомнить наши травмы в декабре. Когда у нас 4-5 основных футболистов не могли играть в той или иной встречи. Так что нашим скептикам мы ответили достойно.
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