Палкин: Поддержание газона Олимпийского в нормальном состоянии мы взяли на себя

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал, как выстроена система взаимодействия с "Динамо" в плане ухода за газоном на киевском НСК "Олимпийский".

"По большому счету мы занимаемся обработкой и уходом за полем. У нас были лампы, необходимые для роста газона, мы отдали их "Олимпийскому", и они вместе сейчас составляют комплекс, который помогает траве расти.

Поддержание газона в нормальном состоянии мы взяли на себя, потому что наш агроном – один из лучших специалистов в Восточной Европе. Он знает свое дело и тысячу раз на практике это показывал. Мы ему доверяем, "Олимпийский" ему доверяет.

Мы выжимаем максимум возможного. Но там проходит много игр – сборной, "Динамо", "Шахтера", других клубов чемпионата Украины, – поэтому, естественно, поле требует серьезного ремонта, даже, можно сказать, замены", - сказал Палкин.