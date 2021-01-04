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Палкин: Поддержание газона Олимпийского в нормальном состоянии мы взяли на себя

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки привезли в Киев свое оборудование и агронома

Палкин: Поддержание газона Олимпийского в нормальном состоянии мы взяли на себя
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, как выстроена система взаимодействия с "Динамо" в плане ухода за газоном на киевском НСК "Олимпийский".

"По большому счету мы занимаемся обработкой и уходом за полем. У нас были лампы, необходимые для роста газона, мы отдали их "Олимпийскому", и они вместе сейчас составляют комплекс, который помогает траве расти.

Поддержание газона в нормальном состоянии мы взяли на себя, потому что наш агроном – один из лучших специалистов в Восточной Европе. Он знает свое дело и тысячу раз на практике это показывал. Мы ему доверяем, "Олимпийский" ему доверяет.

Мы выжимаем максимум возможного. Но там проходит много игр – сборной, "Динамо", "Шахтера", других клубов чемпионата Украины, – поэтому, естественно, поле требует серьезного ремонта, даже, можно сказать, замены", - сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин НСК Олимпийский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (8)
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Просто Квашин (Харьков)
04.01.2021 в 18:54
А кто разрешал брать чужое ???!!!
Ответить
0
0
Vantala (Kharkiv)
04.01.2021 в 18:14
"Сергей палкеин" - кто это?
Ответить
+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
04.01.2021 в 17:32
В Маріуполі брехливі ахметівці не бажають поле доглядати
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+4
-3
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
04.01.2021 в 16:51
Едьте на Даунбасс арену нах.
Ответить
+6
-6
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
04.01.2021 в 17:32
Мнение лошариков не интересует!
Ответить
+2
-6
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
04.01.2021 в 17:53
Сделали молодую республику и расползлись как тараканы,дауны даунецкие.
+4
-2
Просто Квашин (Харьков)
04.01.2021 в 18:53
А почему тогда ты его выражаешь...???
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.01.2021 в 16:40
Ви би вже золоті вислови цього палкінда виклали однією простинею, а то розбили на шматки як типа цитатник Мао.
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+5
-6


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