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Палкин: Поддержание газона Олимпийского в нормальном состоянии мы взяли на себя
Горняки привезли в Киев свое оборудование и агронома
Генеральный директор "
"По большому счету мы занимаемся обработкой и уходом за полем. У нас были лампы, необходимые для роста газона, мы отдали их "Олимпийскому", и они вместе сейчас составляют комплекс, который помогает траве расти.
Поддержание газона в нормальном состоянии мы взяли на себя, потому что наш агроном – один из лучших специалистов в Восточной Европе. Он знает свое дело и тысячу раз на практике это показывал. Мы ему доверяем, "Олимпийский" ему доверяет.
Мы выжимаем максимум возможного. Но там проходит много игр – сборной, "Динамо", "Шахтера", других клубов чемпионата Украины, – поэтому, естественно, поле требует серьезного ремонта, даже, можно сказать, замены", - сказал Палкин.
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