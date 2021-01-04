Дуэлунд в Дании начал индивидуальную подготовку к весенней части сезона

Полузащитник " Динамо " Миккель Дуэлунд, который проводит отпуск в родной Дании, уже начал подготовку ко второй части сезона.

Футболист приступил к тренировкам на базе "Мидтьюлланна", за который датчанин играл до перехода в "Динамо".

"Мы снова запускаем двигатели!", — прокомментировал Дуэлунд свежее фото в Instagram.