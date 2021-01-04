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Дуэлунд в Дании начал индивидуальную подготовку к весенней части сезона
Датчанин работает на базе Мидтьюлланна
Полузащитник "
Футболист приступил к тренировкам на базе "Мидтьюлланна", за который датчанин играл до перехода в "Динамо".
"Мы снова запускаем двигатели!", — прокомментировал Дуэлунд свежее фото в Instagram.
Напомним, что в текущем сезоне Дуэлунд провел за "Динамо" 2 матча в УПЛ, пропустив большую часть сезона из-за травм. После того, как датчанин переболел коронавирусом, у него появились некоторые осложнения, из-за чего Миккель
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