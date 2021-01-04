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Дуэлунд в Дании начал индивидуальную подготовку к весенней части сезона

Премьер-лига
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Датчанин работает на базе Мидтьюлланна

Дуэлунд в Дании начал индивидуальную подготовку к весенней части сезона
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд, который проводит отпуск в родной Дании, уже начал подготовку ко второй части сезона.

Футболист приступил к тренировкам на базе "Мидтьюлланна", за который датчанин играл до перехода в "Динамо".

"Мы снова запускаем двигатели!", — прокомментировал Дуэлунд свежее фото в Instagram.

Напомним, что в текущем сезоне Дуэлунд провел за "Динамо" 2 матча в УПЛ, пропустив большую часть сезона из-за травм. После того, как датчанин переболел коронавирусом, у него появились некоторые осложнения, из-за чего Миккель был вынужден раньше других игроков киевлян отправиться в вынужденный отпуск.

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В статье: Динамо (Киев) Миккель Дуэлунн
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