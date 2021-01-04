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Скаут Динамо еще раз просмотрит Абаду в сегодняшнем матче чемпионата Израиля

Премьер-лига
(1 голосов)

Выгорит ли трансфер, пока что неясно

Скаут Динамо еще раз просмотрит Абаду в сегодняшнем матче чемпионата Израиля
Новина українською

Скаут "Динамо" побывает на матче чемпионата Израиля между "Маккаби" (Петах-Тиква) и "Маккаби" (Тель-Авив), чтобы еще раз посмотреть на игру 19-летнего вингера Лиэля Абады, сообщает "Динамомания".

Киевляне хотят еще раз убедиться, что Лиэль именно тот игрок, который им нужен.

Напомним, ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в киевский клуб, но из-за некоторых контрактных разногласий сейчас этот трансфер находится под вопросом.

По информации источника, если сделка все же будет завершена, "Динамо" заплатит за Абаду 4,5 млн евро.

Отметим, что матч "Маккаби" (Петах-Тиква) – "Маккаби" (Тель-Авив) начнется в 20:45 по киевскому времени.

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В статье: Маккаби (Петах-Тиква) Динамо (Киев) Лиэль Абада
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (10)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
04.01.2021 в 18:31
Евреи еврея поделить не могут)))
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+2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.01.2021 в 18:23
скільки про цього чувака статтей вже але ніде не вказуються власне ЯКІ саме пункти контракту, що саме, суми які не задовольняють апетити цього єврейського Мессі та його баті а дарма, хочу ЗНАТИ УСЮ ПРАВДУ!!!
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+1
0
ratio (Дн-жинск)
04.01.2021 в 18:39
Где-то читал , что дело в штрафных санкциях за несвоевременное возвращение из отпуска и опаздывания на тренировки. Израильтянам суммы кажутся непомерно высокими))).
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+1
0
Alex Sunchez
04.01.2021 в 18:19
вопрос зачем Динамо ещё один зелёный пацан 19 лет? Вместо опытного футболера? Как же лучшая школа в восточной Европе и т.д.? Похоже опять Суркис разведут на 5 млн, как с дуелундом или солем.
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0
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.01.2021 в 18:16
от мене збентежило: ще на самому початку (хто вже не пам'ятає, коли ця епопея з абадою почалася) скрізь лунала одна й та ж цифра самого трансферу - 5 лимонів тепер вже мова про 4,5... непогано так працює менеджмент ДК
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+2
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.01.2021 в 18:18
так якщо й далі піде може зторгуються з Маккабі Петах йому в Тікву тому абаді на мільйонах 3, а краще двох...
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+2
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.01.2021 в 18:13
що його переглядати хіба що скаут Динамо загляне йому у душу а все інше - то туфта...комісійні на цьому хтось непогані хоче підняти ізраїльський Мессі
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+2
0
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Микко82 (Херсон)
04.01.2021 в 17:55
Не потрібен він. Розпіарили і втюхують. Хай в Рому валить.
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+3
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.01.2021 в 18:25
у Ромі Фонсеці одразу вкажуть чуваку 19 років лише, з посередньої команди чемпіонати рівня нижче середньоєвропейського а вимагає, щоб платили немов це Кіліан Мбаппе чи Неймар сумніваюсь, що у Ромі дурні сидять...
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+1
-1
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Кююмалайнен (Київ)
04.01.2021 в 17:42
Этот парень и трети озвученной цены не стоит, абсолютно нулёвый
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