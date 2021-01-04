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Скаут Динамо еще раз просмотрит Абаду в сегодняшнем матче чемпионата Израиля
Выгорит ли трансфер, пока что неясно
Скаут "
Киевляне хотят еще раз убедиться, что Лиэль именно тот игрок, который им нужен.
Напомним, ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в киевский клуб, но из-за некоторых контрактных разногласий сейчас этот трансфер находится под вопросом.
По информации источника, если сделка все же будет завершена, "Динамо" заплатит за Абаду 4,5 млн евро.
Отметим, что матч "Маккаби" (Петах-Тиква) – "Маккаби" (Тель-Авив) начнется в 20:45 по киевскому времени.
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