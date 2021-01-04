Скаут Динамо еще раз просмотрит Абаду в сегодняшнем матче чемпионата Израиля

Скаут " Динамо " побывает на матче чемпионата Израиля между "Маккаби" (Петах-Тиква) и "Маккаби" (Тель-Авив), чтобы еще раз посмотреть на игру 19-летнего вингера Лиэля Абады, сообщает "Динамомания".

Киевляне хотят еще раз убедиться, что Лиэль именно тот игрок, который им нужен.

Напомним, ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в киевский клуб, но из-за некоторых контрактных разногласий сейчас этот трансфер находится под вопросом.

По информации источника, если сделка все же будет завершена, "Динамо" заплатит за Абаду 4,5 млн евро.

Отметим, что матч "Маккаби" (Петах-Тиква) – "Маккаби" (Тель-Авив) начнется в 20:45 по киевскому времени.