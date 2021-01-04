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Александрия интересуется форвардом Десны
Дмитрий Хлебас зимой может все-таки сменить клубную прописку
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"Горожане" намерены усилить линию атаки и обратили свое внимание на 26-летнего форварда.
Не так давно Хлебас заявлял о своем желании сменить клуб и говорил о задолженностях по зарплате в черниговской команде. "Десна" же, в свою очередь, выступила с официальным предложением о продлении контракта.
Напомним, что в нынешнем сезоне нападающий провел шесть матчей за "Десну", отметившись одним голом.
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Источник:Sport Arena
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