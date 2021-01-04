  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия интересуется форвардом Десны
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия интересуется форвардом Десны

Премьер-лига
(2 голосов)

Дмитрий Хлебас зимой может все-таки сменить клубную прописку

Александрия интересуется форвардом Десны
Новина українською

"Александрия" активно интересуется форвардом "Десны" Дмитрием Хлебасом, сообщает Sport Arena,

"Горожане" намерены усилить линию атаки и обратили свое внимание на 26-летнего форварда.

Не так давно Хлебас заявлял о своем желании сменить клуб и говорил о задолженностях по зарплате в черниговской команде. "Десна" же, в свою очередь, выступила с официальным предложением о продлении контракта.

Напомним, что в нынешнем сезоне нападающий провел шесть матчей за "Десну", отметившись одним голом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Хлебас Десна (Чернигов) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...