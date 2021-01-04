Александрия интересуется форвардом Десны

" Александрия " активно интересуется форвардом "Десны" Дмитрием Хлебасом, сообщает Sport Arena,

"Горожане" намерены усилить линию атаки и обратили свое внимание на 26-летнего форварда.

Не так давно Хлебас заявлял о своем желании сменить клуб и говорил о задолженностях по зарплате в черниговской команде. "Десна" же, в свою очередь, выступила с официальным предложением о продлении контракта.

Напомним, что в нынешнем сезоне нападающий провел шесть матчей за "Десну", отметившись одним голом.