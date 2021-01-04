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Скрипник: Для Зари отправной точкой сезона стал матч 3-го тура с Шахтером
После двух поражений на старте, луганчане сыграли вничью с чемпионом
Главный тренер "
— После окончания минувшего сезона, в котором "Заря" выиграла бронзовые медали, из клуба ушли три ключевых защитника: Тымчик, Михайличенко и Чеберко. Как проходила подготовка к новому сезону?
— После трудного сезона ребята получили небольшой отдых. Он был им просто необходим. Летом мы укрепили свой состав. Так что к новому сезону мы подошли во многом со старым багажом, но и новыми ребятами. А вот вписались ли новички в нашу игру должно показать только время.
— Начали чемпионат вы матчем в Чернигове…
— Начали ту игру мы неплохо, но в итоге, силенок нашим ребятам не хватило.
— Но и во втором туре "Заря" проиграла. Был ли это самый тяжелый период для Вас в текущем чемпионате?
— Не сказал бы. Мы потерпели поражение от молодой команды. В третьем туре мы принимали дома "Шахтер". И это то, что нужно нам было в тот момент. Раздражитель у нас был самый серьезный. То, что нам противостоял чемпион Украины, сильный соперник, меня успокоило. Мы сыграли в тот футбол, в который хотели сыграть. С того дня мы не проигрывали в Премьер-лиге. Думаю, что третья игра сезона, с "Шахтером", была отправной точкой для нас в текущем первенстве Украины.
— Что вас впечатлило в первом круге?
— Сегодня мы имеем другой состав, нежели тот, который заканчивал минувший футбольный год. Принципы игры у нас остались, но мы перестроились. В заключительных матчах, уже в декабре, мы играли в три нападающих. В футболе игрокам нужно знать, что делать, когда владеешь мячом в каждой из трех частей футбольного поля.
— Болельщики "Заря" назвали Владислава Кочергина лучшим футболистом клуба в 2020 году. Вы согласны с фанатами?
— Я работаю с Кочергиным 1,5 года. Он понял мои мысли по поводу его игры и все сделал сам. Уверен, что это был хороший год для Владислава. Но я не хочу выделять его одного. У меня есть еще 12-15 человек, которые и составляют костяк команды.
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