Скрипник: Для Зари отправной точкой сезона стал матч 3-го тура с Шахтером

Главный тренер " Зари " Виктор Скрипник подвел итоги осенней части сезона, которую команда завершила на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ.

— После окончания минувшего сезона, в котором "Заря" выиграла бронзовые медали, из клуба ушли три ключевых защитника: Тымчик, Михайличенко и Чеберко. Как проходила подготовка к новому сезону?

— После трудного сезона ребята получили небольшой отдых. Он был им просто необходим. Летом мы укрепили свой состав. Так что к новому сезону мы подошли во многом со старым багажом, но и новыми ребятами. А вот вписались ли новички в нашу игру должно показать только время.

— Начали чемпионат вы матчем в Чернигове…

— Начали ту игру мы неплохо, но в итоге, силенок нашим ребятам не хватило.

— Но и во втором туре "Заря" проиграла. Был ли это самый тяжелый период для Вас в текущем чемпионате?

— Не сказал бы. Мы потерпели поражение от молодой команды. В третьем туре мы принимали дома "Шахтер". И это то, что нужно нам было в тот момент. Раздражитель у нас был самый серьезный. То, что нам противостоял чемпион Украины, сильный соперник, меня успокоило. Мы сыграли в тот футбол, в который хотели сыграть. С того дня мы не проигрывали в Премьер-лиге. Думаю, что третья игра сезона, с "Шахтером", была отправной точкой для нас в текущем первенстве Украины.

— Что вас впечатлило в первом круге?

— Сегодня мы имеем другой состав, нежели тот, который заканчивал минувший футбольный год. Принципы игры у нас остались, но мы перестроились. В заключительных матчах, уже в декабре, мы играли в три нападающих. В футболе игрокам нужно знать, что делать, когда владеешь мячом в каждой из трех частей футбольного поля.

— Болельщики "Заря" назвали Владислава Кочергина лучшим футболистом клуба в 2020 году. Вы согласны с фанатами?

— Я работаю с Кочергиным 1,5 года. Он понял мои мысли по поводу его игры и все сделал сам. Уверен, что это был хороший год для Владислава. Но я не хочу выделять его одного. У меня есть еще 12-15 человек, которые и составляют костяк команды.