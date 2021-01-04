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Рух хочет подписать бразильского вингера из Беларуси

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовяне заинтересованы в услугах Диего Сантоса

Рух хочет подписать бразильского вингера из Беларуси
Новина українською

Львовский "Рух" заинтересован в услугах бразильского вингера белорусского "Витебска" Диего Сантоса.

Отмечается, что львовяне хотят арендовать игрока с правом возможного выкупа.

Отметим, что Диего Сантос – воспитанник бразильского "Айморе". Играл за "Гремио" U-20, "Лажеаденсе". Летом 2019-го перешел в "Витебск".

Вторую часть прошлого сезона 22-летний вингер провел в составе "Шахтера" из Солигорска на правах аренды.

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В статье: Рух (Львов) ФК Витебск
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Источник:
Xsport

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