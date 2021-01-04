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Рух хочет подписать бразильского вингера из Беларуси
Львовяне заинтересованы в услугах Диего Сантоса
Львовский "
Отмечается, что львовяне хотят арендовать игрока с правом возможного выкупа.
Отметим, что Диего Сантос – воспитанник бразильского "Айморе". Играл за "Гремио" U-20, "Лажеаденсе". Летом 2019-го перешел в "Витебск".
Вторую часть прошлого сезона 22-летний вингер провел в составе "Шахтера" из Солигорска на правах аренды.
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Источник:Xsport
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