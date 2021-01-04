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Палкин про ВАР в УПЛ: Наши арбитры этому учатся. В Европе учились очень долго

Премьер-лига
(1 голосов)

Гендир горняков приветствует внедрение ВАР в чемпионате Украины

Палкин про ВАР в УПЛ: Наши арбитры этому учатся. В Европе учились очень долго
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился своим мнением о работе системы ВАР в Украинской Премьер-лиге.

- ВАР – плюс для футбола или теряется динамика матча?

– Однозначно плюс. Мы не можем жить отдельно от технологий. Они развиваются во всем мире, футбол – не исключение. Другое дело – нужно уметь пользоваться ВАР, чтобы не быть как обезьяна с гранатой.

Если научиться всем этим правильно и профессионально пользоваться – это будет очень и очень большое подспорье.

- Если брать УПЛ, когда были большие паузы при просмотре повторов, то теряется динамика матча.

– Этому долго учатся. В Европе учились очень долго, поэтому наши арбитры тоже сегодня учатся, они в начале длинного пути. Их тоже не стоит так сильно критиковать, потому что все новое – сложное. Тем более, за секунды все просчитать, когда сложный момент, порой не получается.

Присутствует человеческий фактор. Да, многие болельщики подвергают критике. Но с другой стороны есть и положительные моменты, когда все хорошо получается, нет больших остановок, ВАР помогает.

Критикуем, но не должны забывать об успехах. Думаю, со временем ребята научатся пользоваться ВАР на топ-уровне, проблем с этим не будет. Время требует перемен в наших сердцах. Эти перемены наступают и должны наступать.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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Баунецкий Домж
04.01.2021 в 23:40
Практически с детства :) Елкипалкин бы не палится, что вар в основном, чтоб Динамо гадить и бомжей тянуть :)
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0
0
Vantala (Kharkiv)
04.01.2021 в 23:20
ВАР это будущее, как бы с пеной у рта не бесновались продажные судьи (которым ВАР ломает бизнес) и "любители мужской борьбы" (которые случайно вместо бокса или ММА включили футбол).
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-1
Баунецкий Домж
04.01.2021 в 23:40
В нормальных руках, а не продажной паделки и кротоприслуги
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0
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