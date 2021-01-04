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Палкин про ВАР в УПЛ: Наши арбитры этому учатся. В Европе учились очень долго
Гендир горняков приветствует внедрение ВАР в чемпионате Украины
Генеральный директор "
- ВАР – плюс для футбола или теряется динамика матча?
– Однозначно плюс. Мы не можем жить отдельно от технологий. Они развиваются во всем мире, футбол – не исключение. Другое дело – нужно уметь пользоваться ВАР, чтобы не быть как обезьяна с гранатой.
Если научиться всем этим правильно и профессионально пользоваться – это будет очень и очень большое подспорье.
- Если брать УПЛ, когда были большие паузы при просмотре повторов, то теряется динамика матча.
– Этому долго учатся. В Европе учились очень долго, поэтому наши арбитры тоже сегодня учатся, они в начале длинного пути. Их тоже не стоит так сильно критиковать, потому что все новое – сложное. Тем более, за секунды все просчитать, когда сложный момент, порой не получается.
Присутствует человеческий фактор. Да, многие болельщики подвергают критике. Но с другой стороны есть и положительные моменты, когда все хорошо получается, нет больших остановок, ВАР помогает.
Критикуем, но не должны забывать об успехах. Думаю, со временем ребята научатся пользоваться ВАР на топ-уровне, проблем с этим не будет. Время требует перемен в наших сердцах. Эти перемены наступают и должны наступать.
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