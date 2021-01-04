Маркевич: Шахтер обязан проходить Маккаби, у Динамо с Брюгге шансы 50 на 50

Председатель Комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич подвел итоги выступления украинских команд в осенней части еврокубков.

- Ваше мнение о " Динамо " и "Шахтере", которые по итогам группового раунда Лиги чемпионов заработали право выступить в плей-офф Лиги Европы ...

- Думаю, что с самого начала было понятно, что "Динамо" в своей группе придется бороться только за третье место. Слишком уж в разных весовых категориях находятся команды, выступавшие в этом квартете (кроме киевлян, в группе играли "Барселона", "Ювентус" и "Ференцварош". - прим. ред.).

А вот "Шахтер" имел неплохие шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. И дело здесь не в последнем поединке группы. Если бы команда Луиша Каштру зацепилась хотя бы за ничью в одном из матчей с гладбахской "Боруссией", все могло сложиться иначе. Впрочем, горняки и так хорошо себя проявили в столь сложном квартете. Дважды выиграть у "Реала" и дважды сыграть вничью с "Интером" дорого стоит.

- Даже если предположить, что "Шахтер" пробился бы в плей-офф Лиги чемпионов, - что потом?

- Пройти хоть один раунд было бы крайне сложно, поскольку в 1/8-й вышли практически те же зубры. Хотя сам выход из такой группы уже считался бы достижением для украинской команды.

- С жеребьевкой Лиги Европы нашим клубам в какой-то мере повезло?

- Не принижая заслуг израильского "Маккаби" Тель-Авив, "Шахтер" обязан проходить этого соперника, а у "Динамо" с "Брюгге" шансы, считаю, 50 на 50.

- В прошлом сезоне в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Динамо" уступило бельгийцам...

- Теперь будет повод взять реванш (улыбается). Хотя сейчас "Брюгге" хорошо выглядит. Он в своей группе ЛЧ мог занять и второе место, но ему немного не повезло...

- Перед началом сезона все в один голос говорили, что у "Шахтера" и в нынешнем чемпионате не будет конкурентов в борьбе за золотые медали...

- Очень хочется надеяться, что эта борьба будет продолжаться до последнего тура, поскольку интрига в прошлом чемпионате умерла, когда еще снег не сошел. Впрочем, хорошо, что сами соревнования, учитывая эпидемиологическую ситуацию, завершились не в кабинетах, а на футбольном поле ...

В ближайшие же весной я жду интересной борьбы как на внутренней арене, так и в Лиге Европы.