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Палкин: Чем больше мы в процессе по телепулу, тем меньше я верю в положительный результат
Без перспектив
Гендиректор "
Мы в переговорном процессе уже несколько лет находимся. Честно говоря, я уже и сам не понимаю, где мы вообще. Я уже не понимаю, с чего мы начинали. Вот в чем вопрос.
Чем больше мы в этом процессе, тем меньше я верю в конечный положительный результат. Когда это закончится, сможем ли мы вообще сделать единый пул в нашей стране? У меня все меньше и меньше веры в это.
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Источник:Шахтар
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