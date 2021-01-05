Палкин: Чем больше мы в процессе по телепулу, тем меньше я верю в положительный результат

Гендиректор " Шахтера " Сергей Палкин прокомментировал переговоры о создании единого Телепула в рамках УПЛ.

Мы в переговорном процессе уже несколько лет находимся. Честно говоря, я уже и сам не понимаю, где мы вообще. Я уже не понимаю, с чего мы начинали. Вот в чем вопрос.

Чем больше мы в этом процессе, тем меньше я верю в конечный положительный результат. Когда это закончится, сможем ли мы вообще сделать единый пул в нашей стране? У меня все меньше и меньше веры в это.