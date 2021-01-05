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Срна: Я не хожу много в Киеве, это не мой город. Донецк - мой
Дарио рассказал о том, как он обжился в Киеве
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"Я не хожу много в Киеве. Это не мой город. Донецк - мой. В Киеве с женой люблю покушать в ресторанах. А любимого места нет. Люблю в оперу поехать. Пообщаться с нашими людьми.
Львов - прекрасный город, прекрасный стадион, люди хорошие. Но на наши домашние матчи в чемпионате ходило мало людей. Хотя на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы была фантастическая атмосфера.
Мы всегда будем благодарны Львову, Харькову, которые нас поддерживали в тяжелые времена. Харьков - ближе к Донецку, больше наших людей там, чем во Львове", - сказал Срна.
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