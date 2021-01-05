Срна: Я не хожу много в Киеве, это не мой город. Донецк - мой

Директор " Шахтера " по футболу Дарио Срна рассказал проекту "Правила жизни" об украинских городах.

"Я не хожу много в Киеве. Это не мой город. Донецк - мой. В Киеве с женой люблю покушать в ресторанах. А любимого места нет. Люблю в оперу поехать. Пообщаться с нашими людьми.

Львов - прекрасный город, прекрасный стадион, люди хорошие. Но на наши домашние матчи в чемпионате ходило мало людей. Хотя на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы была фантастическая атмосфера.

Мы всегда будем благодарны Львову, Харькову, которые нас поддерживали в тяжелые времена. Харьков - ближе к Донецку, больше наших людей там, чем во Львове", - сказал Срна.