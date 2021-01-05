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Премьер-лига

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Срна: Я не хожу много в Киеве, это не мой город. Донецк - мой

Премьер-лига
(5 голосов)

Дарио рассказал о том, как он обжился в Киеве

Срна: Я не хожу много в Киеве, это не мой город. Донецк - мой
Новина українською

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна рассказал проекту "Правила жизни" об украинских городах.

"Я не хожу много в Киеве. Это не мой город. Донецк - мой. В Киеве с женой люблю покушать в ресторанах. А любимого места нет. Люблю в оперу поехать. Пообщаться с нашими людьми.

Львов - прекрасный город, прекрасный стадион, люди хорошие. Но на наши домашние матчи в чемпионате ходило мало людей. Хотя на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы была фантастическая атмосфера.

Мы всегда будем благодарны Львову, Харькову, которые нас поддерживали в тяжелые времена. Харьков - ближе к Донецку, больше наших людей там, чем во Львове", - сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (9)
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
05.01.2021 в 01:34
А Крым чей ?
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0
0
янковский ян (Запорожье)
05.01.2021 в 01:29
Ну хоть правду сказал и то хорошо.
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0
0
avatar
Pacifist (Chiang Mai)
05.01.2021 в 01:19
А боже ж ты мой, да ходи тогда в Донецке, делов-то!
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
05.01.2021 в 01:06
Какой мерзкий тип... Типичный серб по духу,хотя хорват по паспорту...Такие же попочленцы сербы понаехали убивать украинцев...
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+1
0
absurdlight (Kiev)
05.01.2021 в 01:33
Хорошо подмечено.
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0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
05.01.2021 в 00:36
Харків - ближче до Донецька, більше наших людей там, ніж у Львові. Так чому ж ви не лишилися в Харкові? Нормальний стадіон, багато переселенців забезпечували велику відвідуваність матчів. Нафіга вам Київ здався? Щоб з Динамо погризтися через Олімпійський? Я був на матчі ШД в ЛЧ у Харкові - була чудова атмосфера і багато народу на трибунах. У Києві вони стільки народу не зберуть, як у Харкові збирали!
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+2
0
Dardolis (Первомайск)
05.01.2021 в 00:31
От Палкинда с Дарио сколько патриотизма исходит...Вы уже ЛЕ доиграйте, а там можете и в чемп банановой республики заявляться.
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+6
-3
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ymscik (Херсон)
05.01.2021 в 00:28
Осталось Даше сказать кто это такие "наши люди"?!
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+5
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.01.2021 в 00:27
ще один ДАУНецкий "патріот" тільки цей хорват (патріотизм за гроші) і замість даунецких ресторанів висиджує п'яту точку у київських при цьому, заявляючи про неземну любов до Донецька та це ж клініка
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+5
-3


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