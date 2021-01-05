Соберутся уже сегодня. Скрипник анонсирует спарринги Зари в Турции

Главный тренер луганской " Зари " Виктор Скрипник анонсировал этапы подготовки ко второй, весенней части выступлений команды в УПЛ в сезоне 2020/2021.

- Как "Заря" будет проходить подготовку ко второму кругу?

- Мы собираемся в Запорожье 5 января. Знаю, что ребята самостоятельно тренируются, некоторые игроки приезжают на базу. Думаю, что 3 недели отдыха достаточно. 7 января мы вылетаем в Турцию, там проведем два сбора.

Читайте также Защитник Колоса сравнил тренировки Костышина и Скрипника

Между сборами будут выходные дни, их мы проведем также в Турции. К ребятам в эти дни могут приехать жены и девушки. Спарринги будут 12, 17, 20 и 25 января на первом этапе. Соперниками будут в основном болгарские, сербские и словенские клубы.

- Каким итоговым местом Вы будете удовлетворены на финише сезона?

- Мы везде хотим добиться максимума. Хотелось бы и в Кубке Украины идти шаг за шагом. Пока в чемпионате мы на 4-м месте. Соперники рядом и мы это знаем. Надо подготовиться и показать свою силу. Конечно, мы все хотим выиграть в каждой встрече, это наша философия.