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Вратарь Десны убежден, что команда должна финишировать в топ-3

Премьер-лига
(3 голосов)

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Вратарь Десны убежден, что команда должна финишировать в топ-3
Новина українською

Накануне Нового года в топ-33 игроков Украинской Премьер-Лиги по итогам первого круга среди трех футболистов "Десны" вошел и вратарь Евгений Паст.

- Прошлый год был достаточно сложный, наверное, для всех людей на планете. Чем он, в первую очередь, запомнился, и, пожалуй, чему научил?

- В футбольном плане год запомнился, конечно, дебютным попаданием "Десны" в еврокубки. А в житейском плане запомнился карантин, который научил, наверное, больше следить за собой и своим здоровьем...

- Перед Новым годом УПЛ внесла Вас в топ-33 футболистов первого круга турнира. Насколько добавляет мотивации такое признание?

- Всегда хочется добавлять, улучшать свою игру, а попадать в такие рейтинги, безусловно, всегда приятно.

- Скоро Рождество - есть ли у Вас традиции - как встречать этот праздник?

- Никаких традиций нет. Рождество всегда отмечаю в семейном кругу.

- Что, по Вашему мнению, достигнет "Десна" в начавшемся году?

- Я считаю, "Десна" должна закончить сезон в призовой тройке.

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В статье: Евгений Паст Десна (Чернигов)
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Источник:
Десна

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