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Сбор в ОАЭ и Турции. Динамо объявило календарные планы на зимнюю паузу

Премьер-лига
(1 голосов)

Соберутся после рождественских выходных

Сбор в ОАЭ и Турции. Динамо объявило календарные планы на зимнюю паузу
Новина українською

Киевское "Динамо" сообщило о планах на тренировочные сборы на время зимней паузы в УПЛ.

  • 11 января - выход из отпуска
  • 11-12 января - ПЦР-тестирование, медобследование
  • 11-15 января - втягивающие тренировки на УТБ "Динамо"
  • 15-26 января - тренировочный сбор в ОАЭ
  • 29 января - начало второго сбора в Турции
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В статье: Динамо (Киев) тренировочный сбор
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Источник:
Динамо

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