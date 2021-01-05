Премьер-лига
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Сбор в ОАЭ и Турции. Динамо объявило календарные планы на зимнюю паузу
Соберутся после рождественских выходных
Киевское "
- 11 января - выход из отпуска
- 11-12 января - ПЦР-тестирование, медобследование
- 11-15 января - втягивающие тренировки на УТБ "Динамо"
- 15-26 января - тренировочный сбор в ОАЭ
- 29 января - начало второго сбора в Турции
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Источник:Динамо
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