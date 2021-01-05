  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сейчас бразильцы - другие. Срна назвал годы, когда Шахтер был самым мощным
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сейчас бразильцы - другие. Срна назвал годы, когда Шахтер был самым мощным

Премьер-лига
(1 голосов)

Из того, что сам может помнить

Сейчас бразильцы - другие. Срна назвал годы, когда Шахтер был самым мощным
Новина українською

Дарио Срна, ассистент главного тренера и директор по футболу "Шахтера", высказался по поводу того, в какие годы состав "горняков" был самый сильный.

Считаю, что это период с 2010 по 2012 год. Когда меня так спрашивают, могу ли сравнить сегодняшний "Шахтер" по качеству, индивидуально по футболистам, то современный "Шахтер" не отстает от того. Но у того "Шахтера" была своя база, стадион, болельщики.

Читайте такжеСрна: В 2009 у Динамо была очень сильная команда, но мы заслужили играть в финале Кубка УЕФА

Каждый матч на "Донбасс Арену" приходили 35-40 тысяч человек. Сейчас - 2-3 тысячи. Это очень большая разница. Футболист растет, когда на него смотрят 35 000 болельщиков, когда есть давление, он ошибается - они свистят.

Благодаря этому футболист растет, приобретает опыт. Чувствуешь себя настоящим футболистом.

Новое поколение украинцев и бразильцев во многом отличается от тех, с кем я играл 10-12 лет назад. Сейчас они больше профессионалы, чем раньше, быстрее адаптируются.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарио Срна Донбасс Арена Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Шахтар

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...