Сейчас бразильцы - другие. Срна назвал годы, когда Шахтер был самым мощным

Дарио Срна, ассистент главного тренера и директор по футболу " Шахтера ", высказался по поводу того, в какие годы состав "горняков" был самый сильный.

Считаю, что это период с 2010 по 2012 год. Когда меня так спрашивают, могу ли сравнить сегодняшний "Шахтер" по качеству, индивидуально по футболистам, то современный "Шахтер" не отстает от того. Но у того "Шахтера" была своя база, стадион, болельщики.

Каждый матч на "Донбасс Арену" приходили 35-40 тысяч человек. Сейчас - 2-3 тысячи. Это очень большая разница. Футболист растет, когда на него смотрят 35 000 болельщиков, когда есть давление, он ошибается - они свистят.

Благодаря этому футболист растет, приобретает опыт. Чувствуешь себя настоящим футболистом.

Новое поколение украинцев и бразильцев во многом отличается от тех, с кем я играл 10-12 лет назад. Сейчас они больше профессионалы, чем раньше, быстрее адаптируются.