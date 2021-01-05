Герой футбольного дня. Мохаммед Кадири

Это следствие частой смены тренеров и отсутствия продуманной кадровой стратегии. Каждая метла метет по-своему, оставляя после себя кучки мусора. И не всегда этот мусор удается вовремя выносить из дома.

Александр Хацкевич на посту главного тренера работал в "Динамо" более двух лет и изрядно перетряхнул кадровую обойму. Пытался быть независимым и самобытным. Ему и его помощникам не подходил Николай Шапаренко, с Кадаром не могли найти общего языка не только из-за желания венгра покинуть Украину, но и из-за отсутствия нормальной коммуникации между игроком и тренерским штабом. Сидорчук в течение того периода сдал позиции. В центре поля образовалась такая дыра, что пытались пристроить даже Никиту Корзуна. Мохаммед Кадири – из той же оперы.

"Когда просматривал игры Кадири, то был заметен его атлетизм, игра один в один, неуступчивость. В этом плане нам давно не хватало такого игрока. За период совместной работы оставил приятные впечатления, в первую очередь в понимании того, в какой клуб он попал. Да, есть различия в понимании требований его позиции, но все это – шаг за шагом придет. Команда его приняла, он всегда положительный, с улыбкой – это подкупает. Повторю, Кадири придаст нам мощности в середине поля, как во внутреннем чемпионате, так и на международной арене", - говорил Хацкевич на презентации футболиста и, пожалуй, искренне верил в перспективы Кадири.

Об отношении тренера к этому игроку можно судить из тех материалов, которые есть в свободном доступе из раздевалки "Динамо". Когда в свет вышел фильм "Неизвестное "Динамо", общественность получила возможность ознакомиться, в том числе, с теоретическими занятиями Хацкевича, на которых разбирали тактику, построение игры и тому подобное. Хацкевич отводил Момо (прозвище Кадири) не последнюю роль, хотя на практике это не отражалось. Ганец сыграл за "Динамо" шестнадцать поединков и наибольше запомнился своим бездарным и глупым удалением в кубковом поединке с "Александрией" (уже при Михайличенко).

Теперь это "добро" унаследует Луческу. Кстати, не факт, что Мирча – безупречный в плане кадрового подбора. Непонятно, как в итоге сложится судьба Белуцэ в "Динамо", но само появление этого футболиста уже в эпоху правления Луческу вызывает вопросы. Похоже, сам румын разочаровался в игроке после его ошибки в матче Лиги чемпионов с "Ференцварошом". По крайней мере, после этого Белуцэ почти не играл, а разговоры о необходимости усиления центра поля усилились.

Так, может быть, и Кадири как-то пригодится?

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