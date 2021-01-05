Стало известно, с кем сыграет Шахтер на первых сборах

Как сообщает официальный сайт "Шахтера" , "горняки" проведут свой первый сбор с 17 по 26 января в Анталье. В Турции у них запланированы 4 поединка.

Расписание матчей первого сбора (указано киевское время)

21 января, 18:00. "Шахтер" – "Лех" (Познань, Польша)

23 января, 18:00. "Шахтер" – "Лудогорец" (Разград, Болгария)

25 января, 18:00. "Шахтер" – "Марибор" (Марибор, Словения)

26 января, 12:00. "Шахтер" – "Слован" (Братислава, Словакия)

Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на Shakhtar TV и в сервисе Shakhtar Club. Напомним, 26 января подопечные Луиша Каштру вернутся в Украину и пару дней отдохнут, после чего отправятся в Турцию на второй сбор. Первый свой матч "дончане" сыграют 18 февраля в 1/16 финале Лиги Европы с "Маккаби Тель-Авив".