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Стало известно, с кем сыграет Шахтер на первых сборах

Премьер-лига
(1 голосов)

Соперники дончан на зимнее межсезонье

Стало известно, с кем сыграет Шахтер на первых сборах
Новина українською

Как сообщает официальный сайт "Шахтера", "горняки" проведут свой первый сбор с 17 по 26 января в Анталье. В Турции у них запланированы 4 поединка.

Расписание матчей первого сбора (указано киевское время)

  • 21 января, 18:00. "Шахтер" – "Лех" (Познань, Польша)
  • 23 января, 18:00. "Шахтер" – "Лудогорец" (Разград, Болгария)
  • 25 января, 18:00. "Шахтер" – "Марибор" (Марибор, Словения)
  • 26 января, 12:00. "Шахтер" – "Слован" (Братислава, Словакия)

Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на Shakhtar TV и в сервисе Shakhtar Club. Напомним, 26 января подопечные Луиша Каштру вернутся в Украину и пару дней отдохнут, после чего отправятся в Турцию на второй сбор. Первый свой матч "дончане" сыграют 18 февраля в 1/16 финале Лиги Европы с "Маккаби Тель-Авив".

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В статье: Контрольные матчи Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар

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Комментарии (1)
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TJSoccer (Харьков)
05.01.2021 в 13:57
слабые соперники, может на втором сборе ктото посильнее будет
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