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Стало известно, с кем сыграет Шахтер на первых сборах
Соперники дончан на зимнее межсезонье
Как сообщает официальный сайт
Расписание матчей первого сбора (указано киевское время)
- 21 января, 18:00. "Шахтер" – "Лех" (Познань, Польша)
- 23 января, 18:00. "Шахтер" – "Лудогорец" (Разград, Болгария)
- 25 января, 18:00. "Шахтер" – "Марибор" (Марибор, Словения)
- 26 января, 12:00. "Шахтер" – "Слован" (Братислава, Словакия)
Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на Shakhtar TV и в сервисе Shakhtar Club. Напомним, 26 января подопечные Луиша Каштру вернутся в Украину и пару дней отдохнут, после чего отправятся в Турцию на второй сбор. Первый свой матч "дончане" сыграют 18 февраля в 1/16 финале Лиги Европы с "Маккаби Тель-Авив".
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