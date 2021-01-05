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Мариуполь определился с очередным соперником на сборах и отправит защитника в аренду в Черноморец

Премьер-лига
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Мариуполь постепенно входит в тренировочный процесс

Мариуполь определился с очередным соперником на сборах и отправит защитника в аренду в Черноморец
Новина українською

5 января "Мариуполь" проведет первую тренировку в новом году.

После возвращения из отпуска мариупольские футболисты прошли традиционный медосмотр и 5 января проведут первую в новом году тренировку. В строй вернулись все травмированные игроки. На турецкий этап подготовки "Мариуполь" отправится без защитника Вячеслава Велева, который на правах аренды вторую часть сезона, скорее всего, проведет в одесском "Черноморце".

Также команда определилась с очередным соперником на турецких сборах. Свой четвертый контрольный матч на январском сборе в Турции, на который приазовцы отправятся 7 января, "Мариуполь" проведет с "Кызылжаром" из Казахстана. Пятый спарринг-партнер подопечных Остапа Маркевича еще уточняется, хотя не исключен вариант, что в Турции они сыграют шесть поединков.

Отметим, что кроме "Кызылжара" на сборе в Турции "Мариуполь" померяется силами с чешским "Слованом", польским "Ракувом" и сербским "Пролетером".

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В статье: ФК Мариуполь Вячеслав Велев
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