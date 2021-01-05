Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мариуполь определился с очередным соперником на сборах и отправит защитника в аренду в Черноморец
Мариуполь постепенно входит в тренировочный процесс
5 января "
После возвращения из отпуска мариупольские футболисты прошли традиционный медосмотр и 5 января проведут первую в новом году тренировку. В строй вернулись все травмированные игроки. На турецкий этап подготовки "Мариуполь" отправится без защитника Вячеслава Велева, который на правах аренды вторую часть сезона, скорее всего, проведет в одесском "Черноморце".
Также команда определилась с очередным соперником на турецких сборах. Свой четвертый контрольный матч на январском сборе в Турции, на который приазовцы отправятся 7 января, "Мариуполь" проведет с "Кызылжаром" из Казахстана. Пятый спарринг-партнер подопечных Остапа Маркевича еще уточняется, хотя не исключен вариант, что в Турции они сыграют шесть поединков.
Отметим, что кроме "Кызылжара" на сборе в Турции "Мариуполь" померяется силами с чешским "Слованом", польским "Ракувом" и сербским "Пролетером".
Популярное сейчас
- Барса залетает в ТОП-5, Валенсия в зоне вылета. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Ассистент Мирчи Луческу разорвал контракт с киевским Динамо
- Герой футбольного дня. Мохаммед Кадири
- Интернасьонал раскрыл зарплату Тайсона в Шахтере и требует ее уменьшения при переходе
- Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО