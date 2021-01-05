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Форвард бельгийского Сент-Трюйдена признан лучшим игроком Десны в 2020 году
Александр Филиппов - лучший, даже уже не играя за Десну
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По результатам голосования лучшим был признан форвард Александр Филиппов, который сейчас уже не является игроком команды. Второй место занял голкипер Евгений Паст, а третье - защитник Ефим Конопля.
Напомним, что Александр Филиппов выступал в составе "Десны" с 2016-го по 2020-й год, и в сентябре 2020 перешел в бельгийский "Сент-Трюйден". Всего в активе нападающего 126 матчей, 47 голов и 11 голевых передач в составе черниговского клуба.
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