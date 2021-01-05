Форвард бельгийского Сент-Трюйдена признан лучшим игроком Десны в 2020 году

" Десна " подвела итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в 2020 году.

По результатам голосования лучшим был признан форвард Александр Филиппов, который сейчас уже не является игроком команды. Второй место занял голкипер Евгений Паст, а третье - защитник Ефим Конопля.

Напомним, что Александр Филиппов выступал в составе "Десны" с 2016-го по 2020-й год, и в сентябре 2020 перешел в бельгийский "Сент-Трюйден". Всего в активе нападающего 126 матчей, 47 голов и 11 голевых передач в составе черниговского клуба.