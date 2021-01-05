  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Форвард бельгийского Сент-Трюйдена признан лучшим игроком Десны в 2020 году
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард бельгийского Сент-Трюйдена признан лучшим игроком Десны в 2020 году

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр Филиппов - лучший, даже уже не играя за Десну

Форвард бельгийского Сент-Трюйдена признан лучшим игроком Десны в 2020 году
Новина українською

"Десна" подвела итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в 2020 году.

По результатам голосования лучшим был признан форвард Александр Филиппов, который сейчас уже не является игроком команды. Второй место занял голкипер Евгений Паст, а третье - защитник Ефим Конопля.

Напомним, что Александр Филиппов выступал в составе "Десны" с 2016-го по 2020-й год, и в сентябре 2020 перешел в бельгийский "Сент-Трюйден". Всего в активе нападающего 126 матчей, 47 голов и 11 голевых передач в составе черниговского клуба.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Паст Десна (Чернигов) Александр Филиппов Сент-Трюйден Ефим Конопля
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...