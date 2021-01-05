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Заря без легионеров вышла из отпуска
Иностранцы присоединяется к команде непосредственно перед сбором в Турции
Луганская "
Уже утром 5 января луганчане собрались на учебно-тренировочной базе и включились в тренировочный процесс.
В Запорожье "чёрно-белые" пробудут всего лишь три дня. За это время у команды запланировано медицинское обследование, сдача ПЦР-тестов и несколько лёгких тренировок.
Легионерам команды в виду непростых условий для путешествий в эпоху коронавируса было сделано небольшое исключение и дано разрешение присоединиться к команде непосредственно в Турции перед началом заграничного сбора.
Уже 7 января утром "Заря" возьмёт курс в Турцию, где у команды стартует учебно-тренировочный сбор, который продлится до 7 февраля. Базироваться команда будет в Белеке.
Во время турецкого сбора "Заря" проведёт 8 контрольных матчей. Несколько из них уже согласованы, несколько находятся в стадии подтверждения.
Вернётся в Украину команда 7 февраля и проведёт подготовительную неделю уже в Запорожье.
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