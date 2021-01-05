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Заря без легионеров вышла из отпуска

Премьер-лига
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Иностранцы присоединяется к команде непосредственно перед сбором в Турции

Заря без легионеров вышла из отпуска
Новина українською

Луганская "Заря" одной из первых команд Премьер-лиги завершила зимний отпуск.

Уже утром 5 января луганчане собрались на учебно-тренировочной базе и включились в тренировочный процесс.

В Запорожье "чёрно-белые" пробудут всего лишь три дня. За это время у команды запланировано медицинское обследование, сдача ПЦР-тестов и несколько лёгких тренировок.

Легионерам команды в виду непростых условий для путешествий в эпоху коронавируса было сделано небольшое исключение и дано разрешение присоединиться к команде непосредственно в Турции перед началом заграничного сбора.

Уже 7 января утром "Заря" возьмёт курс в Турцию, где у команды стартует учебно-тренировочный сбор, который продлится до 7 февраля. Базироваться команда будет в Белеке.

Во время турецкого сбора "Заря" проведёт 8 контрольных матчей. Несколько из них уже согласованы, несколько находятся в стадии подтверждения.

Вернётся в Украину команда 7 февраля и проведёт подготовительную неделю уже в Запорожье.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря

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