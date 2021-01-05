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Клуб Первой лиги ведет переговоры по аренде трех игроков Зари
Трансферные новости из стана луганчан
Генеральный директор "
- В прошедшем интервью вы упомянули, что "Зарю" покинут 4-5 игроков. Ничего ли не изменилось на данный момент?
- Не изменилось ничего. Будут игроки, которые нас покинут. В скором времени мы всё расскажем.
- Мы видели, что вернулся из аренды Владислав Емец…
- На сегодняшний день он возвращён нами из аренды. Тренерский штаб надеется на его помощь. Мы за ним долго следили. Желаем Владиславу закрепиться в основном составе.
- Будут ли отданы кто-то из наших футболистов в аренду?
- Да, и мы озвучим фамилии. В данный момент ведём переговоры с футбольным клубом "ВПК-Агро" относительно аренды трёх наших футболистов. Это Тимофей Сухарь, Максим Агапов и Дмитрий Поддубный. Аренда будет рассчитана до конца сезона.
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