Клуб Первой лиги ведет переговоры по аренде трех игроков Зари

Генеральный директор " Зари " Станислав Оганов рассказал, какие кадровые изменения ожидают команду в зимнее трансферное окно.

- В прошедшем интервью вы упомянули, что "Зарю" покинут 4-5 игроков. Ничего ли не изменилось на данный момент?

- Не изменилось ничего. Будут игроки, которые нас покинут. В скором времени мы всё расскажем.

- Мы видели, что вернулся из аренды Владислав Емец…

- На сегодняшний день он возвращён нами из аренды. Тренерский штаб надеется на его помощь. Мы за ним долго следили. Желаем Владиславу закрепиться в основном составе.

- Будут ли отданы кто-то из наших футболистов в аренду?

- Да, и мы озвучим фамилии. В данный момент ведём переговоры с футбольным клубом "ВПК-Агро" относительно аренды трёх наших футболистов. Это Тимофей Сухарь, Максим Агапов и Дмитрий Поддубный. Аренда будет рассчитана до конца сезона.