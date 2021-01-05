  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Клуб Первой лиги ведет переговоры по аренде трех игроков Зари
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Первой лиги ведет переговоры по аренде трех игроков Зари

Премьер-лига
(1 голосов)

Трансферные новости из стана луганчан

Клуб Первой лиги ведет переговоры по аренде трех игроков Зари
Новина українською

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов рассказал, какие кадровые изменения ожидают команду в зимнее трансферное окно.

- В прошедшем интервью вы упомянули, что "Зарю" покинут 4-5 игроков. Ничего ли не изменилось на данный момент?

- Не изменилось ничего. Будут игроки, которые нас покинут. В скором времени мы всё расскажем.

- Мы видели, что вернулся из аренды Владислав Емец…

- На сегодняшний день он возвращён нами из аренды. Тренерский штаб надеется на его помощь. Мы за ним долго следили. Желаем Владиславу закрепиться в основном составе.

- Будут ли отданы кто-то из наших футболистов в аренду?

- Да, и мы озвучим фамилии. В данный момент ведём переговоры с футбольным клубом "ВПК-Агро" относительно аренды трёх наших футболистов. Это Тимофей Сухарь, Максим Агапов и Дмитрий Поддубный. Аренда будет рассчитана до конца сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) ВПК-Агро (Шевченковка) Тимофей Сухарь Станислав Оганов Максим Агапов Дмитрий Поддубный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Заря

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...