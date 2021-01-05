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По семейным обстоятельствам. Тульский Арсенал подтвердил расторжение аренды с хавбеком Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Ганец возвращается в Киев

По семейным обстоятельствам. Тульский Арсенал подтвердил расторжение аренды с хавбеком Динамо
Новина українською

Тульский "Арсенал" подтвердил досрочный разрыв арендного соглашения с полузащитником Мохаммедом Абдулом Кадири, который возвращается в киевское "Динамо".

Как сообщает пресс-служба российского клуба, Кадири обратился к руководству с просьбой отпустить его из "Арсенала" по семейным обстоятельствам.

Напомним, что аренда игрока изначально была рассчитана до конца нынешнего сезона. В 13 матчах за "Арсенал" 24-летний ганец забил 2 гола.

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В статье: Динамо (Киев) Арсенал (Тула) Мохаммед Кадири
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Источник:
Арсенал (Тула)

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.01.2021 в 19:13
как же так? дупамо ведёт бизнес с рашкованами и всё нормально, "патриоты"?
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