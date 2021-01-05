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По семейным обстоятельствам. Тульский Арсенал подтвердил расторжение аренды с хавбеком Динамо
Ганец возвращается в Киев
Тульский "Арсенал" подтвердил досрочный разрыв арендного соглашения с полузащитником Мохаммедом Абдулом Кадири, который возвращается в киевское "Динамо".
Как сообщает пресс-служба российского клуба, Кадири обратился к руководству с просьбой отпустить его из "Арсенала" по семейным обстоятельствам.
Напомним, что аренда игрока изначально была рассчитана до конца нынешнего сезона. В 13 матчах за "Арсенал" 24-летний ганец забил 2 гола.
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Источник:Арсенал (Тула)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.01.2021 в 19:13
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