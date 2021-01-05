Хомченовский и Вернидуб вернулись в общую группу Зари. Цвек и Руфати - на подходе

Генеральный директор " Зари " Станислав Оганов рассказал о последних новостях из стана основной команды луганчан.

- Станислав Викторович, сегодня команда вышла из отпуска. Поделитесь настроением внутри коллектива? И, прежде всего, все ли здоровы?

- Команда вышла из отпуска. Все ребята в хорошем настроении и готовятся к продолжению чемпионата Украины. Сегодня состоялся первый тренировочный день. Завтра с утра – ещё одна тренировка. Сегодня мы сдали ПЦР-тесты. Завтра получим результаты. На основании результатов тестов будет окончательно утверждён список футболистов, летящих на сборы в Турцию.

В конце сезона были микротравмы у Виталия Вернидуба и Дмитрия Хомченовского. Они уже готовы работать в обычном режиме. В ближайшее время восстановится Ловро Цвек после перенесённой операции, которую игроку провели в Германии. Был травмирован и Агрон Руфати. В ближайшее время игрок приступит к тренировкам.

- На одном из турецких сайтов упоминали, что "Заря" собирается принять участие в зимнем турнире.

- Данная информация не соответствует действительности.

- Планируется ли привлечение нашей молодёжи на этих турецких сборах?

- Да, будут задействованы как футболисты молодёжи, которые тренировались с основой ранее, так и получит шанс молодой футболист, который ранее с основой не тренировался. На сборы с основой поедут: Артём Мильченко, Данил Алефиренко, Сергей Демченко и Антон Жилкин.