  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хомченовский и Вернидуб вернулись в общую группу Зари. Цвек и Руфати - на подходе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хомченовский и Вернидуб вернулись в общую группу Зари. Цвек и Руфати - на подходе

Премьер-лига
(1 голосов)

Последние новости из стана луганчан

Хомченовский и Вернидуб вернулись в общую группу Зари. Цвек и Руфати - на подходе
Новина українською

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов рассказал о последних новостях из стана основной команды луганчан.

- Станислав Викторович, сегодня команда вышла из отпуска. Поделитесь настроением внутри коллектива? И, прежде всего, все ли здоровы?

- Команда вышла из отпуска. Все ребята в хорошем настроении и готовятся к продолжению чемпионата Украины. Сегодня состоялся первый тренировочный день. Завтра с утра – ещё одна тренировка. Сегодня мы сдали ПЦР-тесты. Завтра получим результаты. На основании результатов тестов будет окончательно утверждён список футболистов, летящих на сборы в Турцию.

В конце сезона были микротравмы у Виталия Вернидуба и Дмитрия Хомченовского. Они уже готовы работать в обычном режиме. В ближайшее время восстановится Ловро Цвек после перенесённой операции, которую игроку провели в Германии. Был травмирован и Агрон Руфати. В ближайшее время игрок приступит к тренировкам.

- На одном из турецких сайтов упоминали, что "Заря" собирается принять участие в зимнем турнире.

- Данная информация не соответствует действительности.

- Планируется ли привлечение нашей молодёжи на этих турецких сборах?

- Да, будут задействованы как футболисты молодёжи, которые тренировались с основой ранее, так и получит шанс молодой футболист, который ранее с основой не тренировался. На сборы с основой поедут: Артём Мильченко, Данил Алефиренко, Сергей Демченко и Антон Жилкин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Станислав Оганов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Заря

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...