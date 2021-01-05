Срна: Без Ахметова такого Шахтера не будет

Директор по футболу и легендарный игрок " Шахтера " Дарио Срна поделился своим мнением о президенте клуба Ринате Ахметове.

"Номером один в клубе всегда будешь наш президент. Иногда меня травят: "Почему ты постоянно говоришь (про Ахметова) то и то?" Потому что нет президента – нет "Шахтера", такого "Шахтера" нет. Может быть другой президент, но такого "Шахтера" – нет.

Не верю, что кто-то может или способен, имеет терпение и время сделать такой "Шахтер". Этот человек поменял украинский футбол. Я не говорю так, потому что он наш президент. Я говорю факты, какими они есть.

Он Донецк из маленького города сделал топовым футбольным городом на мировом уровне. Там была Бейонсе, Рианна, "Челси", "Манчестер", "Ювентус", все топовые клубы мира, и никто не забрал очки. Мало из них уехали из Донецка с очками.

Он сделал команду, большие трансферы. За нашими футболистами смотрел весь мир, до сих пор смотрит и будут смотреть. То, что сделали правильную программу развития команды и клуба – заслуга президента.

Президент не просто так очень сильно хотел привести Луческу в "Шахтер". Они все вместе начали расти. Луческу со своим опытом очень во многом помог. Мы сразу же выиграли чемпионат Украины, дошли до четвертьфинала ЛЧ, выиграли Кубок УЕФА.

Помню, у нас была группа с "Барселоной", "Спортингом" и "Селтиком". В последнем матче мы проиграли "Спортингу". Президент зашел в раздевалку и сказал: "Мы можем выиграть сейчас Кубок УЕФА, как ЦСКА в прошлом году". Это было в декабре. Луческу и вся команда согласились с ним", – сказал Срна.