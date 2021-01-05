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Миколенко: После прихода Луческу первые две недели на тренировках голову опустил и рыгал

Премьер-лига
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Защитник киевлян рассказал, как изменился тренировочный процесс с приходом нового главного тренера

Миколенко: После прихода Луческу первые две недели на тренировках голову опустил и рыгал
Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко рассказал, как изменилась атмосфера на тренировках команды после прихода Мирчи Луческу.

"За себя буду говорить. Топ. Ты приходишь на тренировку и кайфуеш. Понятно, что всегда хорошо не будет. Но в общем атмосфера идет от тренировок, от матчей. Если ты выигрываешь, понимаешь, из-за чего ты выигрываешь, то атмосфера в команде будет идеальной. Сейчас, наверное, так.

Все встретили Луческу доброжелательно. Пришел новый тренер, каждому нужно доказать, что он должен играть в составе. Голову опустил и рыгал первые две недели, чтобы показать, что ты можешь играть в составе. Потом уже познакомились, чуть начали понимать тренера и тренерский штаб.

Он в принципе не дает спуску. Был такой момент. Луческу дал выходной и потом такую тренировку добротную, что я просто сказал помощнику главного тренера: "Лучше бы вчера была тренировка после матча и сегодня". А то в одну тренировку две засунули. Так тяжело было, ужас", – сказал Миколенко.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
ОТДУШИВДУШУ

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