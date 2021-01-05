Ворскла официально представила люксембургского новичка команды

" Ворскла " представила новичка команды, 24-летнего игрока сборной Люксембурга Оливье Тилля.

Футболист уже прибыл в Полтаву где поприсутствовал на официальной презентации. Скорее всего, полузащитник в "Ворскле" будет играть под №8.

Уже в среду, когда команда выйдет из отпуска, Тилль познакомится со своими новыми одноклубниками.

Напомним, что Оливье будет выступать в Полтаве в течение ближайших 2 лет.