Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла официально представила люксембургского новичка команды
Оливье Тилль прибыл в Полтаву
"
Футболист уже прибыл в Полтаву где поприсутствовал на официальной презентации. Скорее всего, полузащитник в "Ворскле" будет играть под №8.
Уже в среду, когда команда выйдет из отпуска, Тилль познакомится со своими новыми одноклубниками.
Напомним, что Оливье будет выступать в Полтаве в течение ближайших 2 лет.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Ворскла
Популярное сейчас
- В привычном направлении: Шахтер отдал левого защитника в аренду в Мариуполь
- Ассистент Мирчи Луческу разорвал контракт с киевским Динамо
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Абада: Отец был шокирован, когда увидел предложение Динамо по контракту
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...