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Ворскла официально представила люксембургского новичка команды

Премьер-лига
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Оливье Тилль прибыл в Полтаву

Ворскла официально представила люксембургского новичка команды
Новина українською

"Ворскла" представила новичка команды, 24-летнего игрока сборной Люксембурга Оливье Тилля.

Футболист уже прибыл в Полтаву где поприсутствовал на официальной презентации. Скорее всего, полузащитник в "Ворскле" будет играть под №8.

Уже в среду, когда команда выйдет из отпуска, Тилль познакомится со своими новыми одноклубниками.

Напомним, что Оливье будет выступать в Полтаве в течение ближайших 2 лет.

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В статье: Ворскла (Полтава) Оливье Тилль
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Источник:
ФК Ворскла

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