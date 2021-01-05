Тилль: Надеюсь, что смогу помочь Ворскле, проведу время с пользой

Новичок "Ворсклы" Оливье Тилль после прибытия в Полтаву поделился эмоциями от подписания контракта с клубом.

"Мы с моим агентом искали команду. Однажды он сообщил, что есть конкретное предложение от "Ворсклы". Мы обсудили, если клуб действительно заинтересован, то для меня это хорошая возможность. В итоге я здесь и надеюсь, что проведу время с пользой.

Я видел видео, мне нравится, как играет "Ворскла". Надеюсь, что смогу помочь команде.

Я впервые в Украине на длительное время. Однажды уже имел возможность побывать во Львове со своей национальной сборной. Через некоторое время смогу уже больше рассказать о городе. Мне нужно немного времени, чтобы тут все рассмотреть.

Я очень рад. Вперед, "Ворскла", – сказал Тилль.

Напомним, что контаркт 24-летнего люксембурского полузащитника с "Ворсклой" рассчитан на два года.