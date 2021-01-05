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Тилль: Надеюсь, что смогу помочь Ворскле, проведу время с пользой
Второй новичок Ворсклы - уже в Полтаве
Новичок "Ворсклы" Оливье Тилль после
"Мы с моим агентом искали команду. Однажды он сообщил, что есть конкретное предложение от "Ворсклы". Мы обсудили, если клуб действительно заинтересован, то для меня это хорошая возможность. В итоге я здесь и надеюсь, что проведу время с пользой.
Я видел видео, мне нравится, как играет "Ворскла". Надеюсь, что смогу помочь команде.
Я впервые в Украине на длительное время. Однажды уже имел возможность побывать во Львове со своей национальной сборной. Через некоторое время смогу уже больше рассказать о городе. Мне нужно немного времени, чтобы тут все рассмотреть.
Я очень рад. Вперед, "Ворскла", – сказал Тилль.
Напомним, что контаркт 24-летнего люксембурского полузащитника с "Ворсклой" рассчитан на два года.
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