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Миколенко: Кто самый жирный в Динамо? Жора Бущан. Я имею ввиду, по проценту жира

Премьер-лига
(1 голосов)

Кому-то после отпуска прилетит

Миколенко: Кто самый жирный в Динамо? Жора Бущан. Я имею ввиду, по проценту жира
Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко рассказал, кто самый толстый в команде.

"Кто самый толстый в "Динамо"? Жора Бущан. По проценту жира. Жора меня убьет просто. Телосложение такое. У кого-то там пресс, а у него не видно пресса.

Не скажу, что он толстый. Самый жирный – да, он. Я имею ввиду, по проценту жира", – сказал Миколенко.

Интересно, что если верить официальному сайту УПЛ, Бущан при росте 196 см весит 93 кг, в то время как у Миколенко рост 180 см, а вес составляет 71 кг.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
ОТДУШИВДУШУ

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