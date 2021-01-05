Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Миколенко: Кто самый жирный в Динамо? Жора Бущан. Я имею ввиду, по проценту жира
Кому-то после отпуска прилетит
Защитник "
"Кто самый толстый в "Динамо"? Жора Бущан. По проценту жира. Жора меня убьет просто. Телосложение такое. У кого-то там пресс, а у него не видно пресса.
Не скажу, что он толстый. Самый жирный – да, он. Я имею ввиду, по проценту жира", – сказал Миколенко.
Интересно, что если верить официальному сайту УПЛ, Бущан при росте 196 см весит 93 кг, в то время как у Миколенко рост 180 см, а вес составляет 71 кг.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ОТДУШИВДУШУ
Популярное сейчас
- Гол Кравца принес Коньяспору победу над Галатасараем - ВИДЕО
- Барса залетает в ТОП-5, Валенсия в зоне вылета. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Ассистент Мирчи Луческу разорвал контракт с киевским Динамо
- Новый спортивный директор Кривбасса, Динамо теперь вынуждено искать тренера по физподготовке. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...