Миколенко: Кто самый жирный в Динамо? Жора Бущан. Я имею ввиду, по проценту жира

Защитник " Динамо " Виталий Миколенко рассказал, кто самый толстый в команде.

"Кто самый толстый в "Динамо"? Жора Бущан. По проценту жира. Жора меня убьет просто. Телосложение такое. У кого-то там пресс, а у него не видно пресса.

Не скажу, что он толстый. Самый жирный – да, он. Я имею ввиду, по проценту жира", – сказал Миколенко.

Интересно, что если верить официальному сайту УПЛ, Бущан при росте 196 см весит 93 кг, в то время как у Миколенко рост 180 см, а вес составляет 71 кг.