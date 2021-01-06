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Срна: Раньше чемпионат Украины был сильнее немецкого и французского

Премьер-лига
(1 голосов)

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Срна: Раньше чемпионат Украины был сильнее немецкого и французского
Новина українською

Экс-игрок, а нынче ассистент главного тренера и директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна, вспомнил золотые годы украинского чемпионата и сравнил их с европейскими лигами.

"Если смотреть на чемпионат, который у нас был, могу с уверенностью сказать, что он был сильнее немецкого и французского. Если смотреть сегодня назад, тот чемпионат был очень сильным. "Шахтер", "Динамо", "Днепр", "Металлист", "Черноморец", "Заря", "Металлург".

Очень тяжело было поехать куда-то в Украине и сказать: "Мы сегодня выиграем". Даже против "Волыни". Какие команды, тренеры, футболисты были тогда в "Днепре", "Металлисте". Очень серьезный чемпионат был", – сказал Срна.

Читайте такжеСрна: Я не хожу много в Киеве, это не мой город. Донецк - мой
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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
06.01.2021 в 01:03
вьюноша принял лишнего??? Такой бред нести...
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