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Срна: Раньше чемпионат Украины был сильнее немецкого и французского
Можно ли согласиться с таким утверждением?
Экс-игрок, а нынче ассистент главного тренера и директор по футболу "
"Если смотреть на чемпионат, который у нас был, могу с уверенностью сказать, что он был сильнее немецкого и французского. Если смотреть сегодня назад, тот чемпионат был очень сильным. "Шахтер", "Динамо", "Днепр", "Металлист", "Черноморец", "Заря", "Металлург".
Очень тяжело было поехать куда-то в Украине и сказать: "Мы сегодня выиграем". Даже против "Волыни". Какие команды, тренеры, футболисты были тогда в "Днепре", "Металлисте". Очень серьезный чемпионат был", – сказал Срна.
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