Срна: Раньше чемпионат Украины был сильнее немецкого и французского

Экс-игрок, а нынче ассистент главного тренера и директор по футболу " Шахтера " Дарио Срна, вспомнил золотые годы украинского чемпионата и сравнил их с европейскими лигами.

"Если смотреть на чемпионат, который у нас был, могу с уверенностью сказать, что он был сильнее немецкого и французского. Если смотреть сегодня назад, тот чемпионат был очень сильным. "Шахтер", "Динамо", "Днепр", "Металлист", "Черноморец", "Заря", "Металлург".

Очень тяжело было поехать куда-то в Украине и сказать: "Мы сегодня выиграем". Даже против "Волыни". Какие команды, тренеры, футболисты были тогда в "Днепре", "Металлисте". Очень серьезный чемпионат был", – сказал Срна.