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Миколенко рассказал о самой большой пойманной рыбе и опыте Вацко
А чистить не хочет
Фланговый и центральный защитник "
- Самая большая рыба - 9,5 кг. Карп.
- Маловато. Вацко по 20 тянет...
- Он и по 30 тянет. Но там все в зависимости от водоема. Это чисто спортивная рыбалка. У Макса, малого Вацко, был рекорд. Он сам 36 кг, а рыба была - 32,4. Он удочку между ног держал и тянул.
- Ты чистишь рыбу?
- Нет, вообще не умею чистить. Мы просто были сейчас на рыбалке. Я в одной тетки спросил, чистит ли она рыбу. Она говорит: "Да куда же без этого. Так мой муж вообще на рыбалку не ходил. Просто не отпускала бы его".
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