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Миколенко рассказал о самой большой пойманной рыбе и опыте Вацко

Премьер-лига
(1 голосов)

А чистить не хочет

Миколенко рассказал о самой большой пойманной рыбе и опыте Вацко
Новина українською

Фланговый и центральный защитник "Динамо" и национальной сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о увлечение рыбалкой.

- Самая большая рыба - 9,5 кг. Карп.

- Маловато. Вацко по 20 тянет...

- Он и по 30 тянет. Но там все в зависимости от водоема. Это чисто спортивная рыбалка. У Макса, малого Вацко, был рекорд. Он сам 36 кг, а рыба была - 32,4. Он удочку между ног держал и тянул.

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- Ты чистишь рыбу?

- Нет, вообще не умею чистить. Мы просто были сейчас на рыбалке. Я в одной тетки спросил, чистит ли она рыбу. Она говорит: "Да куда же без этого. Так мой муж вообще на рыбалку не ходил. Просто не отпускала бы его".

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В статье: Украина Виктор Вацко Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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