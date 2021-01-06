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Миколенко рассказал, за что он получил самый большой хейт

Премьер-лига
(1 голосов)

Его это огорчило

Миколенко рассказал, за что он получил самый большой хейт
UA-Футбол
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Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко рассказал в интервью "ОТДУШИВДУШУ" об инциденте в матче с "Ювентусом" в Лиги Чемпионов. После первого тайма, в Турине, Виталий обменялся футболками с нападающим "Ювентуса" Федерико Кьеза.

"Он (Кьеза) после первого тайма снял футболку, когда играли с "Ювентусом". Идет сзади меня. Я поворачиваюсь. Он говорит: "Нет?" Я говорю: "Давай внутри". Он говорит: "Нет проблем". И дает мне футболку. Я снимаю футболку, мы меняемся.

"Потом меня как начали поливать и парафинить, мол, он туда поехал сувениры собирать. И всю команду начали поливать. Это обидно было", – рассказал Миколенко.

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В статье: Лига чемпионов Федерико Кьеза Виталий Миколенко
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Источник:
ОТДУШИВДУШУ

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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
06.01.2021 в 11:49
а що не так я не зрозумів... футболками не можна обмінюватися...!? і чому К'єза не дав йому футболку на полі перед трибунами таке велике ЦАБЕ...!??
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