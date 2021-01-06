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Миколенко рассказал, за что он получил самый большой хейт
Его это огорчило
Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко рассказал в интервью "ОТДУШИВДУШУ" об инциденте в матче с "Ювентусом" в Лиги Чемпионов. После первого тайма, в Турине, Виталий обменялся футболками с нападающим "Ювентуса" Федерико Кьеза.
"Он (Кьеза) после первого тайма снял футболку, когда играли с "Ювентусом". Идет сзади меня. Я поворачиваюсь. Он говорит: "Нет?" Я говорю: "Давай внутри". Он говорит: "Нет проблем". И дает мне футболку. Я снимаю футболку, мы меняемся.
"Потом меня как начали поливать и парафинить, мол, он туда поехал сувениры собирать. И всю команду начали поливать. Это обидно было", – рассказал Миколенко.
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