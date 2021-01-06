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Невероятный "ВВЛ". В этот день 82 года исполнилось бы создателю современной славы киевского Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Как игроку - мастеру "сухого листа"

Невероятный "ВВЛ". В этот день 82 года исполнилось бы создателю современной славы киевского Динамо
Новина українською

В этот день, 6 января 1939 года, в Киеве родился Валерий Лобановский - известный футболист, а потом и наиболее заслуженный советский и украинский тренер. В 2006 году во время общегосударственного опроса он занял 6 место в списке самых выдающихся украинцев всех времен.

Лобановский изобрел собственную систему подготовки футболистов, его команды отличались особой тактической подготовкой и физической выносливостью.

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Валерий Васильевич постоянно входит в мировые рейтинги лучших тренеров, в том числе в рейтинге топ-100 от британского издания FourFourTwo по состоянию на 2020 год Лобановский - в первой десятке.

Кроме блестящей тренерской карьеры сегодня менее известен тот факт, что Лобановский был еще и замечательным игроком. За время своей карьеры с 1957 по 1968 годы он прославился голами с углового - ударом "сухой лист".

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В статье: Украина Валерий Лобановский Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Микко82 (Херсон)
06.01.2021 в 12:09
Зараз налетять деякі персонажі і почнуть
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.01.2021 в 11:43
Вічна пам'ять ВВЛ!
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