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Невероятный "ВВЛ". В этот день 82 года исполнилось бы создателю современной славы киевского Динамо
Как игроку - мастеру "сухого листа"
В этот день, 6 января 1939 года, в Киеве родился Валерий Лобановский - известный футболист, а потом и наиболее заслуженный советский и украинский тренер. В 2006 году во время общегосударственного опроса он занял 6 место в списке самых выдающихся украинцев всех времен.
Лобановский изобрел собственную систему подготовки футболистов, его команды отличались особой тактической подготовкой и физической выносливостью.
Валерий Васильевич постоянно входит в мировые рейтинги лучших тренеров, в том числе в рейтинге топ-100 от британского издания FourFourTwo по состоянию на 2020 год Лобановский - в первой десятке.
Кроме блестящей тренерской карьеры сегодня менее известен тот факт, что Лобановский был еще и замечательным игроком. За время своей карьеры с 1957 по 1968 годы он прославился голами с углового - ударом "сухой лист".
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