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Зарплата Луческу - в топ-5 среди румынских наставников

Премьер-лига
(2 голосов)

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Зарплата Луческу - в топ-5 среди румынских наставников
Новина українською

Румынское издание Fanatik.ro назвало самых высокооплачиваемых тренеров Румынии.

В топ-5 вошел и 75-летний коуч киевского "Динамо" Мирча Луческу (возглавляет с лета 2020 года с контрактом на 2 года).

Его зарплата составляет 1,2 миллиона евро в год.

Топ-5 годовых зарплат румынских тренеров:

  1. Космин Олэрою (Цзянсу Сунин) - 7 млн евро
  2. Рэзван Луческу (Аль-Хилаль) - 4 млн евро
  3. Лауренц Регекампф (Аль-Васлуй) - 3,5 млн евро
  4. Дан Петреску (ЧФР) - 1,8 млн евро
  5. Мирча Луческу (Динамо) - 1,2 млн евро
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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Разван Луческу зарплата
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Комментарии (3)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
06.01.2021 в 14:42
Первые три - не тренеры., а гастарбайтеры.
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Stihl Kindermann (Gonduras)
06.01.2021 в 14:07
Интересна подборка топ 5 или 10 украинских тренеров зарплат
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Stihl Kindermann (Gonduras)
06.01.2021 в 14:03
5.2 ляма в год на семью..не хило так то.. в европе только он и петреску получает много из румын остальные уехали "Бам" строить
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