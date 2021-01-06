Зарплата Луческу - в топ-5 среди румынских наставников

Румынское издание Fanatik.ro назвало самых высокооплачиваемых тренеров Румынии.

В топ-5 вошел и 75-летний коуч киевского " Динамо " Мирча Луческу (возглавляет с лета 2020 года с контрактом на 2 года).

Его зарплата составляет 1,2 миллиона евро в год.

Топ-5 годовых зарплат румынских тренеров: