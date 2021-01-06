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Зарплата Луческу - в топ-5 среди румынских наставников
Считали за год
Румынское издание Fanatik.ro назвало самых высокооплачиваемых тренеров Румынии.
В топ-5 вошел и 75-летний коуч киевского "
Его зарплата составляет 1,2 миллиона евро в год.
Топ-5 годовых зарплат румынских тренеров:
- Космин Олэрою (Цзянсу Сунин) - 7 млн евро
- Рэзван Луческу (Аль-Хилаль) - 4 млн евро
- Лауренц Регекампф (Аль-Васлуй) - 3,5 млн евро
- Дан Петреску (ЧФР) - 1,8 млн евро
- Мирча Луческу (Динамо) - 1,2 млн евро
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Комментарии (3)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
06.01.2021 в 14:42
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Stihl Kindermann (Gonduras)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
06.01.2021 в 14:03
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