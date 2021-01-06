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Никита Татарков покинул Ворсклу

Премьер-лига
(1 голосов)

Он сыграл всего два матча

Никита Татарков покинул Ворсклу
Новина українською

"Ворскла" сообщила о прекращении сотрудничества с полузащитником Никитой Татарковым. Причины не уточняются. 26-летний футболист перешел в полтавский клуб, сыграв по одному матчу в Премьер-лиге и Кубке Украины, ни разу не забив.

На своей страничке в твиттере полтавчане поблагодарили и пожелали ему удачи в дальнейшей карьере.

Напомним, что ранее Никита Татарков выступал в запорожском "Металлурге", "Черноморце", "Шахтере" (Солигорск), и "Львове".

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В статье: Ворскла (Полтава) Никита Татарков
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Источник:
Ворскла

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