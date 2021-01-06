Никита Татарков покинул Ворсклу

"Ворскла" сообщила о прекращении сотрудничества с полузащитником Никитой Татарковым. Причины не уточняются. 26-летний футболист перешел в полтавский клуб, сыграв по одному матчу в Премьер-лиге и Кубке Украины, ни разу не забив.

На своей страничке в твиттере полтавчане поблагодарили и пожелали ему удачи в дальнейшей карьере.

Час не тільки оголошувати про придбання, але й дякувати тим, хто нас залишає ????



Микита #Татарков, дякуємо тобі та бажаємо успіхів! В футболі та поза ним! ✊#FCVP #ФКВорскла #доновихзустрічей pic.twitter.com/3dbI5TxX9L — ФК Ворскла (@vorsklacomua) January 6, 2021

Напомним, что ранее Никита Татарков выступал в запорожском "Металлурге", "Черноморце", "Шахтере" (Солигорск), и "Львове".