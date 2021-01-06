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Официально: Диего Лонго уходит из киевского Динамо

Премьер-лига
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По "семейным обстоятельствам"

Официально: Диего Лонго уходит из киевского Динамо
Новина українською

ФК "Динамо" Киев и ассистент главного тренера первой команды Диего Лонго договорились о расторжении контракта.

Руководство клуба пошло навстречу Диего. Он аргументировал свое желание покинуть клуб семейными обстоятельствами.

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Напомним, что 44-летний итальянский специалист работал в клубе с лета 2020-го года.

Он был приглашен в тренерский штаб первой команды Мирчи Луческу.

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В статье: Динамо (Киев) Диего Лонго
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Источник:
Динамо

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