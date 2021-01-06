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Ворскла подписала любителя Tik Tok - полузащитника из Испании

Премьер-лига
(1 голосов)

Играл в Англии

Ворскла подписала любителя Tik Tok - полузащитника из Испании
Новина українською

"Ворскла" объявила о подписании соглашения на 1,5 года с испанским центральным полузащитником Амилькаром Коджови.

18-летний игрок достаточно длительное время находился в тренировочном лагере «бело-зеленых».

К этому Коджови защищал цвета английского футбольного клуба "Морком", выступающего в тамошний Лиге 2 (четвертая по силе в Англии), сумел проявить себя только с лучшей стороны, когда работал в Полтаве как с молодежью, так и с главной командой.

Амилькар - довольно неординарная личность. Кроме футбольных способностей, имеет еще и большой актерский талант, о чем свидетельствует его мегапопулярность в трендовой медиа-платформе для создания коротких видео Tik Tok, там новичок "Ворсклы" имеет две сотни подписчиков и восемь миллионов вподобайок.

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В статье: Ворскла (Полтава) Амилькар Коджови
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Источник:
Ворскла

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Комментарии (5)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
06.01.2021 в 14:35
На некоторых ресурсах этого габонца даже англичанином называют.
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KDK2020 (Киев)
06.01.2021 в 14:11
це все одно написано іноземною мовою, тому, якщо проскакують українські слова - це вже добре.
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0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
06.01.2021 в 13:55
К чему этот суржик в печатном издании не последнем в стране?
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0
0
Litb@rski (Кёльн)
06.01.2021 в 13:49
Это усиление или перспектива
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0
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David Andrew Platt (Чаддертон)
06.01.2021 в 14:30
Это вопрос или ответ
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