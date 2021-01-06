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Ворскла подписала любителя Tik Tok - полузащитника из Испании
Играл в Англии
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18-летний игрок достаточно длительное время находился в тренировочном лагере «бело-зеленых».
К этому Коджови защищал цвета английского футбольного клуба "Морком", выступающего в тамошний Лиге 2 (четвертая по силе в Англии), сумел проявить себя только с лучшей стороны, когда работал в Полтаве как с молодежью, так и с главной командой.
Амилькар - довольно неординарная личность. Кроме футбольных способностей, имеет еще и большой актерский талант, о чем свидетельствует
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