Ворскла подписала любителя Tik Tok - полузащитника из Испании

" Ворскла " объявила о подписании соглашения на 1,5 года с испанским центральным полузащитником Амилькаром Коджови.

18-летний игрок достаточно длительное время находился в тренировочном лагере «бело-зеленых».

К этому Коджови защищал цвета английского футбольного клуба "Морком", выступающего в тамошний Лиге 2 (четвертая по силе в Англии), сумел проявить себя только с лучшей стороны, когда работал в Полтаве как с молодежью, так и с главной командой.

Амилькар - довольно неординарная личность. Кроме футбольных способностей, имеет еще и большой актерский талант, о чем свидетельствует его мегапопулярность в трендовой медиа-платформе для создания коротких видео Tik Tok, там новичок "Ворсклы" имеет две сотни подписчиков и восемь миллионов вподобайок.