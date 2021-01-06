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Игроки Мариуполя выполняли беговые задания и сдавали кровь для экспресс-анализа
На лактату
Тест является частью программы оценки физической формы профессиональных спортсменов, которые выполняют упражнения на выносливость.
Первоочередной целью теста является определение аэробной выносливости, однако тест также предназначен для анализа тренированности при анаэробных условиях. Полученные данные позволят тренерскому штабу правильно построить программу тренировок и распределить нагрузку на футболистов.
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