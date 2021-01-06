Игроки Мариуполя выполняли беговые задания и сдавали кровь для экспресс-анализа

Азовцы после прохождения традиционного медосмотра прошли тестирование в тренажерном зале клубной базы. Тренерский штаб во главе с Остапом Маркевичем в режиме «реального времени» наблюдал за показателями игроков во время беговой работы с помощью системы Polar. Во время и после преодоления дистанции из пальца футболистов брали кровь и проводили экспресс-анализ тест на лактату (молочная кислота).

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Тест является частью программы оценки физической формы профессиональных спортсменов, которые выполняют упражнения на выносливость.

Первоочередной целью теста является определение аэробной выносливости, однако тест также предназначен для анализа тренированности при анаэробных условиях. Полученные данные позволят тренерскому штабу правильно построить программу тренировок и распределить нагрузку на футболистов.