Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мариуполь подписал полноценный контракт с арендованным у Шахтера Сагуткиным
Сагуткин осел в Мариуполе на постоянной основе
"
Ранее футболист играл за азовцев в аренде, в то время как его контракт принадлежал "Шахтера". Сегодня азовский клуб сообщил о том, что с игроком подписан полноценный контракт.
Действие соглашения сторон рассчитано на 2, 5 года - до лета 2023.
В нынешнем сезоне за азовцев Сагуткин провел 8 матчей в Премьер-лиге, в которых забил один гол и отдал один ассист.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Мариуполь
Популярное сейчас
- Официально: Диего Лонго уходит из киевского Динамо
- Герой футбольного дня. Артем Кравец
- Наставник симферопольской Таврии узнал об отставке из прессы
- Массовая закупка Оболони, очистка Кривбасса. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО
Новости по теме
- 14:44 Украинские Игроки Мариуполя выполняли беговые задания и сдавали кровь для экспресс-анализа
- 16:15 Украинские Мариуполь определился с очередным соперником на сборах и отправит защитника в аренду в Черноморец
- 23:15 Украинские Игрок Мариуполя, права на которого принадлежат Шахтеру, проводит отпуск в оккупированном Крыму
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
DynamoKiyv (Київ)
06.01.2021 в 17:18
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...