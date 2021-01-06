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Мариуполь подписал полноценный контракт с арендованным у Шахтера Сагуткиным

Премьер-лига
(1 голосов)

Сагуткин осел в Мариуполе на постоянной основе

Мариуполь подписал полноценный контракт с арендованным у Шахтера Сагуткиным
Новина українською

"Мариуполь" подписал полноценный контракт с арендованным у "Шахтера" защитником Даниилом Сагуткиным

Ранее футболист играл за азовцев в аренде, в то время как его контракт принадлежал "Шахтера". Сегодня азовский клуб сообщил о том, что с игроком подписан полноценный контракт.

Действие соглашения сторон рассчитано на 2, 5 года - до лета 2023.

В нынешнем сезоне за азовцев Сагуткин провел 8 матчей в Премьер-лиге, в которых забил один гол и отдал один ассист.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Даниил Сагуткин
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (1)
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DynamoKiyv (Київ)
06.01.2021 в 17:18
А как же Италия?))
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