Мариуполь подписал полноценный контракт с арендованным у Шахтера Сагуткиным

" Мариуполь " подписал полноценный контракт с арендованным у "Шахтера" защитником Даниилом Сагуткиным

Ранее футболист играл за азовцев в аренде, в то время как его контракт принадлежал "Шахтера". Сегодня азовский клуб сообщил о том, что с игроком подписан полноценный контракт.

Действие соглашения сторон рассчитано на 2, 5 года - до лета 2023.

В нынешнем сезоне за азовцев Сагуткин провел 8 матчей в Премьер-лиге, в которых забил один гол и отдал один ассист.