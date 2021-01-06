Анонсированное президентом Руха подписание контракта Кухаревича с Андерлехтом не состоялось

Анонсированное Григорием Козловским подписание 4 января контракта нападающего "Руха" Николая Кухаревича с бельгийским "Андерлехтом" не состоялось.

Пока что переговоры между клубами продолжаются и сложно сказать, когда 19-летний игрок молодежной сборной Украины сменит львовскую "прописку" на брюссельскую.

Тем временем за "Рух" по обоюдному согласию сторон больше не будут выступать Игорь Дуць, Иван Калюжный, Владимир Заставный.

В потенциальных новичках - Роман Карасюк и Максим Задерака ранее выступавшие, соответственно, за венгерскую "Кишварду" и "Александрию".