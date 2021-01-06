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Анонсированное президентом Руха подписание контракта Кухаревича с Андерлехтом не состоялось

Премьер-лига
(1 голосов)

Стороны продолжают вести переговоры

Анонсированное президентом Руха подписание контракта Кухаревича с Андерлехтом не состоялось
Новина українською

Анонсированное Григорием Козловским подписание 4 января контракта нападающего "Руха" Николая Кухаревича с бельгийским "Андерлехтом" не состоялось.

Пока что переговоры между клубами продолжаются и сложно сказать, когда 19-летний игрок молодежной сборной Украины сменит львовскую "прописку" на брюссельскую.

Тем временем за "Рух" по обоюдному согласию сторон больше не будут выступать Игорь Дуць, Иван Калюжный, Владимир Заставный.

В потенциальных новичках - Роман Карасюк и Максим Задерака ранее выступавшие, соответственно, за венгерскую "Кишварду" и "Александрию".

Читайте такжеПрезидент Руха: Кухаревич уже прошел медосмотр в Андерлехте. О трансфере будет объявлено в начале января
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В статье: Андерлехт (Брюссель) Рух (Львов) Николай Кухаревич
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