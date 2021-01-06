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Анонсированное президентом Руха подписание контракта Кухаревича с Андерлехтом не состоялось
Стороны продолжают вести переговоры
Пока что переговоры между клубами продолжаются и сложно сказать, когда 19-летний игрок молодежной сборной Украины сменит львовскую "прописку" на брюссельскую.
Тем временем за "Рух" по обоюдному согласию сторон больше не будут выступать Игорь Дуць, Иван Калюжный, Владимир Заставный.
В потенциальных новичках - Роман Карасюк и Максим Задерака ранее выступавшие, соответственно, за венгерскую "Кишварду" и "Александрию".
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