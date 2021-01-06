Динамо, Шахтёр и Минай определились с соперниками. Таблица контрольных матчей клубов УПЛ

UA-Футбол ведёт традиционную таблицу контрольных матчей клубов УПЛ. Известно, что все команды украинской элиты зимой отправятся в Турцию, где и состоится основная часть подготовки ко второй части сезона. Напомним, что базовая дата возобновления чемпионата Украины - 13 февраля, когда запланированы встречи 14 тура УПЛ. В этом материале мы отслеживаем игры, которые команды будут проводить в период зимнего антракта.