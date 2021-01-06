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Динамо, Шахтёр и Минай определились с соперниками. Таблица контрольных матчей клубов УПЛ

Премьер-лига
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Таблица постоянно пополняется новой информацией

Динамо, Шахтёр и Минай определились с соперниками. Таблица контрольных матчей клубов УПЛ
UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол ведёт традиционную таблицу контрольных матчей клубов УПЛ. Известно, что все команды украинской элиты зимой отправятся в Турцию, где и состоится основная часть подготовки ко второй части сезона. Напомним, что базовая дата возобновления чемпионата Украины - 13 февраля, когда запланированы встречи 14 тура УПЛ. В этом материале мы отслеживаем игры, которые команды будут проводить в период зимнего антракта.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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