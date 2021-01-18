Премьер-лига
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Милевский дебютировал за Минай, Заря сыграла уже дважды. Таблица спаррингов клубов УПЛ
Таблица постоянно пополняется новой информацией
UA-Футбол ведёт традиционную таблицу контрольных матчей клубов УПЛ. Известно, что все команды украинской элиты зимой отправятся в Турцию, где и состоится основная часть подготовки ко второй части сезона. Напомним, что базовая дата возобновления чемпионата Украины - 13 февраля, когда запланированы встречи 14 тура УПЛ. В этом материале мы отслеживаем игры, которые команды будут проводить в период зимнего антракта.
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.01.2021 в 13:58
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vlotko (Броди)
06.01.2021 в 17:51
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