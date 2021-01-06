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Ворскла вышла из отпуска

Премьер-лига
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И уже провела первую в 2021 году тренировку

Ворскла вышла из отпуска
Новина українською

Сегодня, 6 января, "Ворскла" вышла из отпуска и уже провела свою первую тренировку в 2021 году.

Подавляющее большинство футболистов, кроме некоторых легионеров, собрались на базе клуба.

"Самое главное, чтобы все были живы-здоровы, а физическую форму и оптимальные игровые кондиции будем возвращать уже во время сборов", - обратился к команде главный тренер Юрий Максимов.

В ближайшие дни игроки будут проходить медосомтр и набирать форму на клубной базе.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Источник:
ФК Ворскла

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